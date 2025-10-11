Opinió
Cartes a Seràpia 2: Premis a Trump i a Feixóo
No és possible que ignore que Trump necessita un currículum d’èxits i no el seguit de tonteries que ha anat fent o prometent o amenaçant que farà
Estimada amiga, com en l’anterior carta et vaig dir en llatí que si tu estaves bé, jo també, el tocacollons del Boriskarlof (ja saps de qui parle), m’ha enviat una nota dient-me “i als que no estem bé, què?”. Aixó és que està zelós i vol eixir al diari. Li he contestat que veja si és que té flato i no m’ha contestat. Nosaltres hem de continuar a la nostra marxa.
Se m’ha ocorregut que dediquem un pensament a dos fantasmes d’actualitat. El més de tots, Trump, que vol que li donen el premi Nobel de la Pau. L’altre no és tan important, però el tenim més a mà, és el lacònic Feixóo que continua “exigint” que se’n vaja Pedro Sanchez i que el facen president del govern a ell, ja que fins ara no ho ha sigut perquè no ha volgut (?); jo, només oir-lo em descollone.
Sobre la dèria de Trump, no és possible que ignore que necessita un currículum d’èxits i no el seguit de tonteries que ha anat fent o prometent o amenaçant que farà: aranzels bojos, expulsió d’immigrants, amenaces d’annexions territorials, control de l’exèrcit de les ciutats amb alcaldes demòcrates. etc. En el cas de la guerra d’Ucraïna, que li podria haver anat bé per a fer currículum, el problema el té amb Putin, que li diu una cosa i fa la contrària, de manera que el tsar ruso-soviètic el fa passar de l’eufòria a la depressió i encara li passa poc.
En altre cas, el de Gaza, és Netanjahu qui s’encarrega d’enbogir Trump, dient-li en el despatx oval que accepta el seu “plan” de pau i l’endemà mateix, des d’Israel, que no, que no accepta un estat palestí, i continua les agressions matant palestins... i deixant Trump smb el cul a l’aire. Per tot plegat, Trump no hauria de rebre el Nobel, però mai se sap.
L’altre fantasma és Feixóo que somia la presidència del govern, que se l’ha de guanyar en les eleccions, arribant a un acord amb Abascal, que també vol el mateix i que li està “furtant” vots sense parar. Feixóo sap que no pot prescindir-ne, però que sols amb Vox no té cap possibilitat de pactar amb ningú més i que li’n faltaran vots, com ara. Per tant, Feixóo no serà president i la bruixa voladora d’Ayuso el deixarà en pilotes. I compte amb el canvi que ella voldrà, perquè el PP amb l’Ayuso encara ho tindrà pitjor...
Així doncs, hem de confiar que els socialistes i els comunistes amb el recolzament dels nacionalistes, podran continuar governant. Potser que els socialistes haurien de canviar de candidat i seria fantàstic que tingueren una dona forta i disponible, que jo crec que podria ser la ministra Montero.
Amiga Sera, tu ves fent càbales i profecies, ja que tens eixa gràcia.
Una abraçada i cuida’t.
Nota. Immediatament que li ho he demanat, Sera ha llançat la seua profecia, que transcric a continuació:
“A València, capital amb accent obert com cal, guanyaràl’esquerra. Al País Valencià tornarà el Botànic i el PP entrarà en pànic.La coalició de sociates, rojos i nacionalistes tornarà a guanyar el govern central, ara amb més base. La dreta perdrà Galícia, Aragó, Andalusia i les Balears. ElsPEPEVOXOS es quedaran rabiant, quatre anys més al purgatori. Amèn Jesús i la Mare de Déu, amèn”
