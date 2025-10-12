Música per a l’esperança: la banda dels voluntaris de la riuada sona a Xiva
El Teatre Astoria acollirà el 18 d’octubre un concert benèfic únic, amb 65 intèrprets que van participar en les tasques d’auxili després de la dana
Maria Bas
La música valenciana viurà un moment excepcional el dissabte 18 d’octubre a les 12 h en el Teatre Astoria de Xiva. CaixaBank, l’IVC i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) impulsen un concert solidari per retre homenatge a les víctimes i damnificats de la catàstrofe que va colpejar la Comunitat l’octubre passat, així com a tots els professionals i voluntaris que van treballar incansablement en les tasques d’auxili.
La proposta té una singularitat inèdita: una banda simfònica formada per 65 intèrprets que viuen la música des de les seues societats i que, alhora, són membres de cossos de seguretat, emergències, sanitaris, militars, protecció civil o voluntariat. Tots ells van estar en primera línia en aquells dies difícils i, ara, es retroben a l’escenari per convertir la seua experiència en música compartida. Els assajos previs estan tenint lloc a l'Alqueria Julià – Casa de la Música, seu de FSMCV restaurada per CaixaBank.
Un projecte nascut de la solidaritat
«No és un encàrrec, va ser una idea que va sorgir per aportar un granet de sorra i reconéixer la tasca de tanta gent», explica José Miguel Pasqual, president de FSMCV a l’Alcoià i coordinador del projecte. La seua proposta es va estendre per la xarxa de societats musicals fins a reunir músics que, tot i les exigències laborals, han fet un esforç per formar part d’aquesta agrupació irrepetible.
Pasqual destaca el factor emocional que travessa el projecte: «Molts van ser afectats, altres hi van treballar o ajudaren com a voluntaris. Les imatges estan encara a la memòria».
El repte artístic i humà
La batuta la portarà Hugo Chinesta, compositor i director que, a més, va viure de prop els efectes de la catàstrofe. Per a ell, serà un concert «ple d'emoció i bellesa, amb tot el sentiment que requereix una efemèride tan significativa. Un homenatge que brillarà amb esperança i llum, com a símbol de resiliència i solidaritat».
“Espíritu Solidario naix amb el propòsit d'agrair a totes les persones que, amb la seua solidaritat, van tendir la mà als més desfavorits aquells dies”
Chinesta ha preparat un programa que combina obres de referents valencians amb peces d’homenatge i, fins i tot, una composició pròpia estrenada per a l’ocasió: Espíritu Solidario. «Naix amb el propòsit d'agrair, des del cor, a totes les persones que, amb la seua solidaritat, van tendir la mà als més desfavorits durant aquells dies. També cerca ser un homenatge carregat d'esperança, un record que, des de l'emoció, ens permeta regalar un somriure als qui més el necessiten», apunta.
Una cita per recordar
El concert tindrà, a més, una dimensió solidària. Les entrades són gratuïtes i es mantindrà actiu el codi Bizum per a fer donacions a les societats musicals afectades: 10542. «Serà un concert inoblidable pel repte i per la bonica causa, aportant un granet d'arena en forma d'homenatge a afectats i a qui va ajudar a combatre la catàstrofe», conclou Pasqual.
Amb obres de Ferrer Ferran, Manuel Palau, Manuel Penella, José Serrano i José Padilla, a més de la participació del tenor Juan Ledesma, el programa promet un viatge musical que unirà passat i present, tradició i compromís social.
El 18 d’octubre, a Xiva, la música es convertirà en abraçada col·lectiva i en prova que, davant l’adversitat, el nostre teixit cultural i social és capaç de reinventar-se i oferir el millor de si mateix.
