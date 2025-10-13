Entrevista
Clàudia Serra, dramaturga: «És un error considerar que la cultura és un mercat i no un dret»
Les seues dues últimes obres, ‘Una carretera sense arbres’ i ‘Un estiu’, ambdues publicades per Sembra Llibres, són un èxit de vendes. Han arribat a milers de lectors i lectores de totes les edats, que segur que voldrien veure els textos representats sobre l’escenari. Però, quines dificultats implica aquest procés?
María Palau Galdón
Quines diferències poden existir entre un text teatral i la seua posterior representació?
Infinites. Una mateixa frase pot ser dita de tantes maneres! L’entonació, el cos, la veu... són factors que sempre condicionen el significat del text.
Escrius sempre pensant en una posterior representació? O no necessàriament?
Depén de si em fan un encàrrec o no. Per exemple: en l’adaptació teatral del ‘Llibre de meravelles ‘d’Estellés que vaig fer per a la companyia Criatura Teatre, vaig pensar molt en les seues aptituds interpretatives per fer-los un text a mida, que ells han sabut fer créixer d’una manera espectacular, anant molt més enllà del que jo havia considerat a l’hora d’escriure’l. Però no és el que faig normalment. Crec que si haguera de pensar sempre en la posterior representació ‘real’ de l’obra, tenint en compte el dèficit de recursos econòmics que es destinen al teatre, faria només obres per a 3 o 4 actors com a molt! Per sort, crec que el teatre també és literatura i no sempre em pose aquests límits. En Un estiu, per exemple, no ho he fet, i crec que és també per això que als lectors els agrada tant.
Malauradament, aquest no és un procés fàcil. Amb quins entrebancs soleu trobar-vos les persones dramaturgues?
Crec que un d’ells és considerar que la cultura és un mercat, i no un dret. Aquest error provoca que hi haja poques apostes per muntatges teatrals més reflexius, més rics en recursos (actors, escenografia...), etc. De fet, estrenar una peça que no és una comèdia famosa ja és vist com una aposta. Això ho hauríem de revisar. La cultura, si es pensa com un mercat, sempre serà deficitària. I no parle només del teatre.
Existeixen disparitats a l’hora de facilitar la representació entre els teatres públics i privats?
Moltes. Els teatres públics poden assumir costos de producció més grans, els teatres privats no, per això normalment trien fer coses així com ara adaptar una comèdia de Hollywood al teatre. Coses que creuen que no fallaran, que aportaran molts espectadors. El teatre públic, en teoria (i dic «en teoria» perquè últimament hem vist que copia l’estratègia del privat) pot muntar obres de tot tipus... per al teatre privat això és considerat un risc. El teatre públic no ha de pensar en el benefici econòmic que treu de tot això, el privat sí, perquè si no és més difícil engegar futures creacions.
Durant la teua experiència, has identificat algun biaix de gènere a l’hora d’aconseguir que es represente alguna obra?
Crec que, com vivim en una societat masclista, sempre hi ha biaixos, en tots els àmbits. Per exemple, hi ha coses com ara considerar una dramaturga emergent durant molt més temps que no un dramaturg. És a dir, l’etiqueta ‘emergent’, no sé per què, sembla que en les dones és pràcticament eterna, mentre que els homes passen més fàcilment a ser considerats ‘veus consolidades’. Crec que això és un reflex del paternalisme de la societat en què vivim, que tendeix a infantilitzar les dones. Hi ha més problemes com aquest, sí, i de més grossos, segur. Però aquest és el darrer que he pogut trobar-me i que he parlat amb moltes companyes del sector.
I t’han ficat impediments per qüestions lingüístiques?
Sempre hi ha impediments per qüestions lingüístiques, i atacs i agressions (és com hauríem de començar-ne a dir). M’han demanat que traduïsca les meues obres al castellà, m’han ‘insinuat’ que si escric en castellà estrenaré més fàcilment en sectors públics o més reconeguts... però, i què? Crec que els beneficis que he tingut per escriure en la meua llengua són molt més grans que no els impediments. És en la meua llengua com puc escriure millor, perquè és en la que pense i m’expresse cada dia. És el meu dret escriure en valencià i, a més, el nostre públic ho vol: vol teatre en valencià!
