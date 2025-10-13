Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ressenya

La màscara caiguda del blaverisme

'Contra la llengua dels valencians. Una batalla per la cultura' de Vicent Flor

'Contra la llengua dels valencians. Una batalla per la cultura' de Vicent Flor / L-EMV

Moisés Pérez

València

Contra la llengua dels valencians. Una batalla per la cultura

Autor: Vicent Flor

Editorial Afers

ISBN: 979-13-87680-08-4

Pàgines: 240

Preu: 20€

La plaça de la Mare de Déu de València s’havia engalanat per a una commemoració ben especial: es complia el centenari de l’himne regional i les autoritats valencianes havien organitzat una festa amb presència dels descendents del compositor i del lletrista. «És l’himne més bonic del món», assenyalava l’alcaldessa de València, María José Català, amb presència d’entitats senyeres del secessionisme lingüístic, com ara Lo Rat Penat o la RACV.

L’himne, de fet, encaixava com un guant amb el discurs regionalista i exempt de pulsions de reivindicació valencianista que aquestes organitzacions han defensat. O, si més no, així ho retrata el sociòleg Vicent Flor a l’assaig 'Contra la llengua dels valencians. Una batalla per la cultura’ (Editorial Afers, 2025). L’obra és un desmuntatge a consciència de la màscara valencianista que ha pregonat el blaverisme, ja que evidencia com «l’objectiu veritable» del secessionisme és «mantenir la subordinació del valencià envers el castellà per a seguir conservant una regió valenciana lleial i sotmesa a la nació espanyola».

Flor radiografia el pensament dels actors del secessionisme lingüístic i mostra la seua defensa del bilingüisme entre castellà i valencià quan ambdues llengües no es troben en un escenari ni de bon tros d’igualtat, així com el blaverisme va oferir «cobertura ideològica» a determinades classes socials que durant la dictadura i els seus anys posteriors ja havien canviat l’idioma propi pel castellà. Encara més, demostra com el rebuig a la unitat de la llengua -acreditada per una acadèmia i uns intel·lectuals que van patir les invectives i la virulència blavera- va conflictivitzar-la i, en conseqüència, es desincentivava el seu ús social.

El blaverisme, segons dissecciona l’acadèmic, tracta de generar un caos lingüístic envers la normativització - creen una norma paral·lela a l’estàndard del valencià que, fins i tot, rebutja una part del secessionisme- i de «separar el valencià del tronc comú amb l’objectiu inconfessable d’afeblir-lo, i contribuir de manera més eficaç a incrementar el procés de canvi idiomàtic o, si més no, seguir afavorint la disglòssia». O dit d’una altra manera: «El blaverisme tracta que el valencià no tinga més futur d’un patuès folkloritzat i socialment secundari».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents