‘A trossos i mossos’
La capacitat de raonar no fa necessàriament que estiguem millor preparats per a ordenar el món
No sé si som conscients que la capacitat de raonar no fa necessàriament que estiguem millor preparats per a ordenar el món. No sempre aconseguim que les activitats tinguen una mínima organització. Realment, ideem, en molts casos, ‘a trossos i mossos’. La locució s’empra per a definir una actuació irregular, sense cura, ni atenció. Si ens fixem, ‘trossejar’ i ‘mossegar’ es relacionen amb ‘tallar’. Un tall és una divisió. Per tant, amb la utilització d’eixes dos paraules en l’expressió, s’entén que ens referim a accions fragmentades i poc cohesionades.
M’agrada que hi haja orde en la vida i en la casa. Passen els anys i ho reafirme. Precisament, ahir ho pensava en el dia del meu aniversari. L’entrada en la major senectut aprofita perquè ho veja més clar. Procure que els objectes de la llar estiguen en el lloc assignat. Perfectament, es pot viure organitzant la vivenda ‘a trossos i mossos’. Però, per als qui no els agrada conviure així, és un calvari.
La política internacional, des de l’arribada al poder del president americà Trump, viu d’actuacions fetes ‘a trossos i mossos”. Actua generant constant soroll. No obstant això, desitge i aplaudisc la pau a Gaza. Espere que siga definitiva. Confiem que no es trenquen els acords i que s’arribe a una solució duradora. Si tan fàcil pareix frenar la guerra, per què no s’ha fet abans, ací i allà?
Este 9 d’Octubre ha sigut especial. Pareix que s’haja conjurat l’oratge perquè no celebrem. El primer aniversari de la barrancada ha marcat. En este temps, hem vist massa comportaments reprotxables de la classe política. No han deixat de tirar-se mútuament fang a la cara. Si algú ha contat el relat dels fets de manera especialment particular, és el President. S’ha canviat: la definició del dinar del Ventorro, l’hora d’arribada al CECOPI o les causes dels efectes tràgics. Mazón ha creat un discurs a ’trossos i a mossos’ que ara vol fer-lo passar per l’únic coherent. Trobe que ni la llarga entrevista “monologitzada” en À Punt ha acabat per convéncer la societat.
En definitiva, procurem organitzar les coses a la nostra manera. Si ens agrada realitzar-les ‘a trossos i mossos’, continuem fent-les així; però sense perdre capacitat resolutòria. Hem de ser responsables de la coordinació dels actes. Les accions que fem sorgir incontroladament poden apartar-nos del nostre camí en la vida.
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- El rey de la calabaza gigante logra el récord de España y segundo del mundo
- El ayuntamiento y los vecinos de la Malva-rosa acordarán qué bloques de las Casitas Rosas se derriban
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- Agreden, navaja en mano, a una enfermera en la Coma en una visita domiciliaria
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes ante la “deriva” de Mazón con el valenciano
- Una elección de falleras mayores de València que no se daba desde hace 22 años