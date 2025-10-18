El TAMA reforça la resiliència de les companyies valencianes i entitats locals afectades per la dana
Recupera tres obres cancel·lades per la inundació i programa 13 espectacles de companyies escèniques de la C. Valenciana i 9 d’associacions d’Aldaia, fet que suposa que el 78% de la programació serà realitzada per empreses culturals valencianes
València
«Sanem comunitat: Reactivem, reaccionem i retrobem-nos». Amb aquest missatge de resiliència davant els efectes de la inundació catastròfica del 29 d’octubre de 2024, el TAMA comença vibrant la temporada escènica de tardor-hivern 2025/26 amb una programació de vint-i-vuit espectacles de gran qualitat per a tots els públics. Perquè la cultura, amb tots els coneixements i experiències que aporta, és un bon estímul per a continuar projectant-se en el futur.
Una de les novetats és la recuperació de tres espectacles que foren cancel·lats després de la DANA, ja que tot el municipi d’Aldaia va ser negat per les aigües de fang del barranc de la Saleta aquell fatídic 29 d’octubre. Les obres recobrades són ‘El perfume del tiempo’ d’Arden Produccions (València), ‘Don Roberto’ de Leamok (València) i ‘Trash!’d’Yllana Teatre (Madrid). Altre fet important del programa és l’actuació de 13 companyies escèniques valencianes –tot i que hi ha també d’Aragó, Catalunya i Madrid–, a més de comptar amb una alta presència d’entitats musicals d’Aldaia les quals oferiran 9 concerts entre octubre i desembre. És a dir, el 78,5% dels espectacles seran realitzats per companyies professionals valencianes i locals. De fet, un dels objectius del TAMA és ajudar i reactivar les empreses culturals valencianes i locals afectades per la DANA.
TAMA Vibrant
El lema «Vibrant» d’aquesta temporada defineix molt bé la vibració d’emocions positives que vol transmetre el TAMA amb els espectacles programats. La temporada comença oficialment el 19 d’octubre amb el 10é Festival Colors de teatre al carrer amb quatre divertits espectacles que tindran lloc al Cinturó Verd i els voltants del TAMA. Es tracta de les obres de circ de malabars i acrobàciesFuera de stockd’Edu Manazas (Zaragossa) i ‘Cabaret de circo’d’Spinish Circ (València). Colors es completa amb l’exhibició d’equilibrisme i clownde l’obra ‘Alone’ deMai Clown (Madrid), i l’actuació ‘Woof’de teatre físic, clown gestual i acrobàcies aèries realitzada perPere Hosta (Catalunya).
Els musicals tenen el seu espai en dues obres estel·lars. El 24 d’octubre el TAMA acull l’espectacle ‘Totally Tina’, un tribut en directe a la reina de rock i del soul Tina Turner. Li seguirà el 19 de desembre l’obra ‘Trash!’ De Yllana&Töthem, un espectacle vital i enèrgic sobre les possibilitats del reciclatge a través de la percussió, el moviment i l’humor.
Gaudirem també de l’agilitat, l’equilibri i destresa física del ‘Gran Circ Acrobàtic de Xina’, que actuarà el 7 de novembre. Una espectacular mostra amb més de 30 artistes en escena, alguns d’ells ex esportistes olímpics, realitzant actes impressionants de malabarismes, contorsionisme i altres demostracions d'habilitat. Igualment podrem espaiar-nos el 21 de novembre amb el ritme i els passos ordenats de ‘VDF 2025’,de València Dancing Forward, un espectacle format per cinc peces de dansa que combinen l’estil neoclàssic i contemporani.
Teatre, acció viva
Deia l’actor i director escènic Constantin Stanislavski que el teatre és acció viva i impulsa en cada gest, i paraula la veritat humana cap al cor de l'espectador. I això no ho oblida el TAMA. De fet, la temporada compta amb la representació de quatre obres teatrals de qualitat. Arrenca el 23 de novembre amb l’estrena de l’espectacle ‘Aldaia, l’empremta del barranc’, una producció de l’Ajuntament d’Aldaia creada per la companyia Pérez&Disla (València), amb text Juli Disla i direcció escènica de Jaume Pérez Roldán. Aquest espectacle, que naix a partir del projecte «Sanem comunitat», mostra una cronologia i testimonis per la recuperació emocional després de la DANA d’octubre de 2024, amb la participació i el compromís de la ciutadania i els col·lectius d’Aldaia.
Seguidament, el 28 de novembre, coparà l’escenari ‘El permume del tiempo’,amb l’actuació de Chema Cardeña. Obra que sorgeix de la tensió de forces oposades on un vell militar retirat a l’Argentina de 2008 xoca amb el pes de les seues pròpies accions. Aquest espectacle ha rebut el Premi de les Arts Escèniques Valencianes 2023 a Millor Espectacle, Millor Direcció i Millor Actor Principal
Altra obra singular és ‘Boira’de Maquinant Teatre (València), espectacle finalista dels Premis Max 2025 produït pel Centre Escalante de la Diputació de València. Tracta el tema de la tristesa en la infància a través dels ulls d'una xiqueta amb una immersió multidisciplinar, il·lustracions i música en directe. Altrament, el 5 de desembre Roberto Hoyo presenta al TAMA la seua obra ‘Don Roberto’, inspirada amb els clàssics, la qual es recrea en una lliure, frívola i actual versió de “Don Juan”.
BONIC nadalenc
El primer trimestre de la temporada tanca amb el XXI Cicle BONIC de teatre nadalenc per a xiquets i xiquetes, els dies 26, 27 i 28 de desembre. Enguany la màgia, la música i el circ estaran presents en els espectacles ‘Nilu’d’Infinit (València), ‘El Rock N’ Roll també és cosa de xiquets i de pares. ¡Especial Nadal!’ de Scorcia i Big 54 (València), i ‘Tempus magicus’ d JM Gestión teatral (València).
