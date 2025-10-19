Oliva acull la 57a Assemblea General de la FSMCV, amb una gran Trobada de Bandes a Benirredrà
La cita reunirà representants de centenars de societats musicals per a debatre els reptes del sector i celebrar, amb una gran trobada a Benirredrà, la força col·lectiva del moviment bandístic valencià
El pròxim dissabte que ve 25 d'octubre la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) celebrarà la seua 57a Assemblea General Ordinària en el Centre Polivalent d'Oliva, una cita clau que reunirà representants de centenars de societats musicals de tota la Comunitat per a fer balanç de l'any i definir les línies de treball del pròxim exercici.
L''obertura de l’acte està previst a les 10.30 hores i durant l'Assemblea s'abordaran temes com l'aprovació del pressupost per a 2026, la presentació de la nova Llei del Voluntariat Valencià, el reconeixement a l'antiguitat de diferents societats musicals i membres federals, així com la proclamació dels Premis Euterpe – Ángel Asunción, que distingeixen la dedicació, la igualtat, la inclusió i la participació en la vida musical valenciana.
La sessió conclourà amb el tradicional sorteig d'instruments per a les societats musicals federades i la clausura oficial abans de l'esmorzar assembleari, previst a les 14.30 hores.
Benirredrà celebra la Trobada de Bandes de la Safor-Valldigna
Com ja és tradició, la jornada es tancarà amb una gran cita musical. A partir de les 17.00 hores, el municipi de Benirredrà acollirà la Trobada de Bandes de la Safor-Valldigna, que enguany servirà també per a commemorar el 25é aniversari de la Societat Musical de Benirredrà.
En esta edició participaran diverses societats musicals de la comarca, que desfilaran pels carrers del municipi abans de reunir-se en una concentració final on oferiran un breu concert conjunt. Una trobada que, més enllà de la música, simbolitza els llaços d'amistat i cooperació que uneixen als pobles valencians a través de les seues bandes.
La 57a Assemblea General reunirà representants de les societats musicals a Oliva i culminarà amb una Trobada de Bandes a Benirredrà pel 25é aniversari de la seua societat musical.
Des de la Societat Musical de Benirredrà destaquen l'emoció per acollir l’esdeveniment: «Estem immensament il·lusionats amb aquesta Trobada, amb la qual celebrem el 25é aniversari de la nostra banda. Esperem que totes les societats musicals disfruten de la trobada, que descobrisquen el nostre municipi i que la jornada servisca per a reforçar els llaços d'amistat que ens uneixen a través de la música».
Una trobada que reforça l'esperit col·lectiu
L'Assemblea General de la FSMCV és, any rere any, un espai de reflexió, participació i futur. Un punt de trobada on les societats musicals comparteixen projectes i reptes, i on es renova el compromís amb un model cultural únic en el món, basat en la participació ciutadana i en l'educació musical com a motor de cohesió social.
Més enllà de les xifres i els acords, esta jornada simbolitza el batec d'un moviment que continua creixent, adaptant-se i enfortint els vincles que defineixen la identitat musical valenciana.
