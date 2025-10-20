Halloread: una taula de 'Tosantos' per a invocar els esperits d’escriptores mortes
L’associació ARA-EN i la Librería Nöstlinger organitzen aquesta activitat amb la voluntat de “desianquitzar” la celebració de Halloween
María Palau Galdón
Cada 31 d’octubre, a Algesires se celebra la Festivitat de Tosantos. La tradició diu que, després de visitar el mercat Enginyer Torroja per a comprar fruits secs, ciutadania es reuneix a la plaça Alta per a menjar, compartir i disfrutar amb música i representacions teatrals. A Bolívia, el 2 de novembre, les famílies commemoren Todos los Santos al voltant d’una taula on col·loquen ciris, flors, aigua i fotografies d’aquelles persones que es volen recordar.
Lucia de Mosteyrin va nàixer a Algesires; Fabiola Gutiérrez, a Bolívia. Totes dues comparteixen espai a ARA-EN, Associació per a les Relacions Afectives Ètiques No-normatives de València, on coordinen des de fa uns mesos un club de lectura. El record als seus territoris d’origen va ser el punt de partida per a llançar la convocatòria de Halloread.
“Volíem crear una taula de Tosantos amb escriptores mortes com una manera d’invocar juntes un esperit i, a propòsit d’això, obrir converses sobre dissidències afectives”, explica Gutiérrez.
El següent pas va ser trobar un espai on reunir-se i ací va entrar en joc la sempre incansable María García de la Librería Nöstlinger: “Un dia Fabiola va aparéixer per la llibreria com una clienta habitual, preguntant per una sèrie de llibres sobre relacions no monògames i gordofòbia. En un moment, em va preguntar pels clubs de lectura i, després que li contara quins estaven en marxa, em preguntà si estava oberta a fer altres”.
La resposta de García no deixava espai al dubte: “Clar, sempre estic oberta”. I Gutiérrez va aprofitar la seua disponibilitat per a plantejar-li organitzar una festa per a “desianquitzar Halloween” i fer una “interpretació pròpia” d’aquesta data. Tracte tancat. Faltava fixar una data, i no podia ser una altra que l’1 de novembre, a les 17.00 hores.
Llançada la convocatòria, des d’ARA-EN van obrir les inscripcions a través del correu electrònic araentrellibres@araenvalencia.es. L’acollida, assegura Gutiérrez, està sent “molt interessant”, però destaca que encara queden places disponibles per a apuntar-se.
Una vegada inscrites, les participants rebran un missatge amb les instruccions per a la seua particular vetlada de Tosantos: 1) elegir una pàgina de l’obra d’una autora morta que t’haja marcat per a llegir-la en veu alta; 2) preparar una foto d’ella, física o digital, i opcionalment un objecte que la represente, per a col·locar-la a la taula; 3) portar fruits secs o algun altre menjar per a compartir.
Les organitzadores desconeixen quines autores seleccionarà cada participant, encara que han proposat una sèrie de possibles noms, com ara Almudena Grandes, Gloria Fuertes, Rosalía de Castro o bell hooks, entre altres autores. Per la seua part, Lucia deMosteyrin ha escollit a l’anglesa Mary Shelley, autora de Frankenstein. I Fabiola Gutiérrez s’ha decantat per Domitila Chungara, una activista boliviana que va lluitar contra les dictadures de René Barrientos Ortuño i Hugo Banzer Suárez. En concret, la recordarà a través del llibre Si me permiten hablar, on l’escriptora brasilera Moema Libera Viezzer “va recollir la forma oral de transmetre i expressar-se de la líder minera en la formació política a camperols, dones i obrers”.
Encara esteu a temps de sumar-vos a aquesta taula de Tosantos per a, com sostenen les organitzadores, “celebrar la vida i la mort, invocant els esperits d’autores que ja no estan amb nosotris, llegint-les i recordant-les a través d’una fusió de cultures i tradicions”.
I si voleu saber més sobre ARA-EN, només heu de preguntar per continuar coneixent aquest espai on “compartir nous referents del món dels afectes i la intimitat des d’una perspectiva ètica, lliure, alliberadora, feminista i crítica amb el patriarcat hetero-normatiu, que posen en dubte el model hegemònic basat en la possessió i l’exclusivitat”.
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- La Zona de Bajas Emisiones de València empezará a multar el 1 de diciembre a los coches de fuera de la provincia
- La china MG busca medio millón de metros cuadrados para una planta de automóviles en Valencia
- Se vende conocido restaurante en el Vedat de Torrent
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Las lluvias auguran una campaña de setas histórica
- El cambio del topónimo de València bate un récord con 1.041 alegaciones al plan
- Le recriminé que estuviera molestando a mi amiga y me rompió una copa en la cara