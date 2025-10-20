Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qüestionari bibliotecari: Daniel Alberola Carratalá, bibliotecari de la Biblioteca Municipal Rafael Altamira (El Campello)

Qüestionari bibliotecari a Daniel Alberola.

Qüestionari bibliotecari a Daniel Alberola. / L-EMV

María Palau Galdón

València

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

L’últim vaixell, de Gemma Pasqual.

L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.

Una família de por, de Francesc Gisbert.

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

El olvido que seremos, d’Héctor Abad Faciolince; i Terres mortes, de Núria Bendicho Giró.

Un llibre valencià que sempre recomanes.

Gràcies per la propina, de Ferran Torrent.

Quin llibre estàs llegint ara mateix?

He llegit capítols dels llibres: El exterminio de la memoria: Una comisión de la verdad contra el olvido, de Fernando I. Lizundia; i Contra el olvido: Historia y memoria de la guerra civil, de Francisco Espinosa.

I aquests dies inicie Los niños perdidos, de Valeria Luiselli.

Quina és la primera lectura que recordes?

Las aventuras de Vania el forzudo, d’Otfried Preussler.

Lliges més d’un llibre a la vegada?

Sí.

Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

A la platja.

Una frase que recordes de les teues lectures.

Complicat. Pose una que vaig anotar fa poc: “Traté de tragarme las lágrimas pero la de acallar el llanto es una incapacidad que conservas toda la vida...”, de La mala costumbre, d’Alana. S. Portero (pàg. 80).

Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

Molt complicat. Però diria Sándor Márai.

Quin gènere t'agrada més?

Tots els que parlen dels sentiments de les persones, de les relacions socials, i principalment dels drets de les persones. La llibertat a expressar-se, a estimar lliurement, a viure amb dignitat, i la lluita de la democràcia i dels valors solidaris. 

Quina és la teua editorial de referència?

No en tinc cap en concret. Moltes. M’agrada molt Impedimenta.

La teua biblioteca personal està organitzada?

Per temàtiques.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

No sé, tinc molts àmbits molt distints que m’agraden. 

