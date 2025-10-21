Música
El Palau de la Música potencia el cicle de música de cambra amb 33 concerts, 14 més que l’edició passada
“Cambra al Palau” abasta des de la música antiga i barroca fins a l'actualitat, reunint solistes internacionals, músics i ensembles de l'Orquestra de València, nacionals i destacats grups valencians
Maria Bas
“Cambra al Palau” consta de trenta-tres programes, catorze més que l'edició passada, que abasten des de la música antiga i barroca fins a l'actualitat, reunint solistes internacionals, músics i ensembles de l'Orquestra de València, nacionals i destacats grups valencians, i es desenvoluparan a la Sala Rodrigo fins al 13 de juny.
El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá; la subdirectora de Música, Nieves Pascual i els professors de l’Orquestra de València, Luciano Casalino i Santiago Cantó, han presentat la nova edició del veterà cicle “Cambra al Palau” de l’auditori valencià. Precisament, Casalino i Santiago Cantó, juntament amb Manuel Segarra i David Forés, iniciaran demà dimecres el cicle amb un concert gratuït, basat en obres de Schubert, Beethoven i el compositor resident en la present temporada José María Sánchez-Verdú.
Vicente Llimerá ha indicat que Cambra al Palau «és un cicle que acaronem i que ja està consolidat plenament en la nostra programació, que compta esta temporada amb prestigioses formacions internacionals i valencianes amb les quals podrem gaudir de l'acústica immillorable i de la proximitat amb els músics de la Sala Rodrigo». Llimerá ha afegit que «és molt important que els nostres solistes, el nostre professorat de l'Orquestra participe en esta programació, de fet el nivell artístic és tremend, i la música de cambra permet que l'Orquestra estiga hui dia al nivell que està, destacant al millor nivell de la seua història».
Presència internacional
El cicle s’inicia amb el prestigiós conjunt de cordes noruec Trondheim Soloists, amb la direcció del seu concertino Anders Larsen i amb Ragnhild Hemsing al violí tradicional noruec Hardanger (9 novembre). Destaca la visita d’un dels més prestigiosos conjunts de cambra en l’àmbit nacional i internacional com és el Cuarteto Casals, que interpretarà la integral de quartets de Xostakòvitx (21 i 22 gener, 26 i 27 febrer i 15 i 16 d’abril).
Debuta al Palau la violinista sud-coreana Bomsori amb l’extraordinari pianista Rafał Blechacz (25 novembre).
Ja el 2026, Michael Barenboim, fill de Daniel Barenboim, visita el cicle (8 febrer) amb l’Ensemble Nasmé, format per músics palestins. Així mateix, també debuten Concentus Musicus Wien i el seu director Stefan Gotfried amb els Concerts de Brandemburg de Bach (11 març). Torna el conjunt italià barroc Il Pomo D’Oro amb Francesco Corti i la flauta Eleonora Biscevic (22 març). Com també l’Orquestra Festival Strings Lucerne amb l’oboista Cristina Gómez Godoy, amb la direcció de Daniel Dodds (10 maig). Com també debuta al Palau el Jerusalem Quartet (31 maig) i el Valencia Baryton Project (4 febrer).
Per part seua, Nieves Pascual ha incidit en el fet que el cicle «s'articula entorn de tres idees de força, una és la consolidació del cicle de cambra com a referent cambrístic a València; una altra l'equilibri entre tradició i modernitat, els grans compositors cambrístics versus les obres del repertori més contemporani, i la tercera la proximitat al públic, mitjançant concerts temàtics, preus assequibles i alguns gratuïts, com el de demà».
A part del concert inaugural , en esta edició intervindran una acurada selecció de solistes de l’Orquestra de València en programes com el que dirigirà Allen Vladimir i que tindrà a l’oboista Roberto Turlo com a solista (14 març); o el que serà protagonitzat pel brillant violinista i actual artista en residència, Renaud Capuçon (28 maig).
Pel que fa a músics de la formació simfònica valenciana, com a solistes, intervindran, a part dels mencionats anteriorment, violinistes com Enrique Palomares i Esther Vidal, la viola Pilar Marín, el contrabaix Ángel Martínez, el clarinet David Martínez, el fagot Ignacio Soler i la trompa María Rubio.
El gran recital de piano estarà protagonitzat pel valencià Rubén Talón. I no faltaran els ensembles i grups valencians com Capella de Ministrers, amb la direcció de Carles Magraner (12 febrer) que interpretaran els Carmina Burana del Codex Buranus (segle XIII); Amores, Grup de Percussió amb les sopranos Èlia Casanova i María Maciá i el concert Dreizehn. Stockhausen & Hildegarda (1 març); Spanish Brass amb el pianista Albert Guinovart i el programa «Les Aventures de Monsieur Jules» (4 març); el Grup Instrumental de València, dirigit per Joan Cerveró con Kurtág & Mahler: (... sons entrellaçats). György Kurtág at 100th (1 abril) i el Quintet Cuesta (7 maig).
També destaquen uns altres grups com La Real Cámara, dirigit per Emilio Moreno i els solistes el trompa Javier Bonet, el clarinet Eduardo Raimundo i la flauta Laura Quesada amb els Concerts per a instruments de vent i orquestra de Mozart (12 i 14 de maig); Concerto 1700 i el seu director Daniel Pinteño, amb la soprano Carlotta Colombo i el contratenor Filippo Mineccia amb Alessandro Scarlatti: Il Giardino d’Amore (29 abril) i Tasto Solo i el seu programaAragóniai Beatrix. Reina d’Hongria en el Renaixement amb motiu del Dia Internacional de la Dona (6 març).
També participen els pianistes Bertomeu Jaume, Miquel Estelrich, Sonia Sifres i Domenico Codispoti, els oboés Ángel Luis Sánchez i Ramón Ortega, el flauta Joaquín Gericó, el fagot Marc Trenel, el contrabaix Wies de Boevé i el clavicèmbal Alfonso Sebastián.
Els preus són de 10 €, 15 € i 20 €. Amb la finalitat de continuar fent més accessible el cicle a diversos col·lectius, s'oferix un 50% de descompte en el preu de les localitats per a jubilats, estudiants, famílies nombroses, monoparentals i desocupats de llarga duració.
