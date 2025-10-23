Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Anar entre llengües’

La crítica desmesurada prové dels qui no entenen com practicar el respecte.

Lluís Mesa

Lluís Mesa

València

No és nou que els uns parlen dels altres. En totes les societats, el veïnat s’ha mirat de prop per a opinar del que fa. La crítica quotidiana s’ha practicat com a mitjà d’entreteniment. Ha donat peu al xafardeig i a escampar comentaris que no tenen clara la veracitat. Una locució que ens ajuda a descriure eixa situació és ‘anar entre llengües’. Significa que algú és motiu de comentaris i crítiques.

No m’ha preocupat massa ‘anar entre llengües’. Sempre he intentat relativitzar els comentaris malintencionats que se’n fan. No obstant això, m’enrabia que determinades persones siguen criticades per la seua condició o procedència. No suporte que els immigrants estiguen marginats i ‘vagen entre llengües’ sense raons contrastades. Rebutge que se’ls acuse, per sectors interessats, de ser: lladres, abusadors o malfaeners. Ara, el partit governant i el qui governa a l’ombra a València han decidit discriminar els nouvinguts. Volen saber quant ens costen. Han acordat fer una diferenciació de les estadístiques entre la població de l’Estat i la migrant.

En la nostra societat sovint ‘van entre llengües’ els qui parlen entre valencià i castellà. El bilingüisme, propi solament dels valencianoparlants, és atacat quan els parlants defenen la coherent oficialitat de la llengua pròpia. Se’ls acusa de persones intolerants que atempten contra la llibertat. Es diu, a voltes, que no són dignes de la seua terra i que defenen els interessos d’un altre territori. Normalment ho denuncien en castellà.

Les persones que no tenim por a dir el que no ens pareix bé, inclús del que fan aquells que aparentment són els nostres, acabem ‘anant entre llengües’. Recorde ser criticat per mostrar-me contrari als criteris lingüístics de la Generalitat establits pel director general Trenzano. Estos no n’arreplegaven gran part dels aprovats per l’AVL. Alguns dels qui no volgueren fer ressò de l’informe que l’entitat lingüística va aprovar per a esmenar un document innecessari, ara li donen suport. Llavors callaren per no contradir la conselleria. Recentment, han estat en la inauguració del seu curs acadèmic. Confie que expressar eixa opinió no em faça “anar entre llengües”.

En definitiva, és difícil no ‘anar entre llengües’ en alguna ocasió. Podem ignorar el que es diu de nosaltres o trobar-nos ben afectats o afectades. Recomane que fem el possible perquè no ens danye excessivament. La crítica desmesurada prové dels qui no entenen com practicar el respecte.

