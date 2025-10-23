Cultura
Tots els refranys populars, recopilats en un llibre de Miguel Cervera
'Persona previnguda, val per dos', 'açò és pagar i plorar, ''llavis tancats , sentiments amagats' o 'el qui pren, a donar s'obliga'. Són refranys valencians de tota la vida o, com m'agrada dir a mi, saviesa popular que va transmetent, generació rere generació, el llegat d'informació, identitari i cultural de tot un poble. Des de fa quinze anys, Miguel Cervera, funcionari públic nascut a Alfarb el 1942, està duent a terme una extensa investigació paremiològica que ha vist la llum en través de tres llibres on recopila quasi tots -si no tots- els refranys populars valencians.
Cervera, reconegut com un dels millors refranyistes actuals i completament enamorat de la seua terra, va editar el 2018 el seu primer treball 'Refranyer valencià' i ara acaba de publicar un tercer en el qual recopila un total de 1.480 refranys, 392 dites i 291 contarelles, romanços i modismes. Amb el treball, titular 'El refranyer valencià. Un cresol de saviesa popular que ens singularitza com a poble'. Cervera ha cregut oportú ampliar el seu llistat inicial i el fruit és encisador. 'És molt important el foment de la nostra llengua, el valencià, un idioma que estimem i que cal defensar i difondre, com a part essencial de la nostra identitat', explica Cervera en un encontre amb este diari.
Prorrogat pel professor de la Universitat de València, Francesc-Andreu Martínez Gallego, el llibre és una defensa a ultrança de la paremiologia, la disciplina que estudia els refranys, proverbis i enunciats breus que servixen per transmetre un coneixement tradicional basat en l'experiència. 'La paremiologia t'ajuda a clarificar i comprendre la idiosincràsia d'una cultura, d'un territori i dels seus habitants. El poble valencià és particularment propens als refranys i a soltar frases curtes, dissenyades per a deixar poc marge de rèplica i amb una realitat històrica darrere', conta l'autor del llibre.
Amb el Botifarra
En este llibre, Miguel Cervera ha comptat també amb l'ajuda del cantautor Pep Gimeno 'Botifarra', un expert en romanços i cantarelles. 'Per Sant Bernat, que isca tant dolça com ha entrat', 'si vols ser ric ves-te'n a Alberic i si en vols més, a Massalavés', 'diuen que Llíria és la glòria i Benaguasil el cel, la Pobla el purgatori i Benissanó, l'infern', són algunes de les que es poden llegir al llibre. Ple d'ironia i saviesa, este volum no deixarà indiferent a ningú i ens recordarà, a més, d'on venim, en una època on la memòria -o la manca de memòria- campa amb llibertat en la nostra societat i també en la cultura.
