Quan la música sona amb esperit solidari
La Banda de Voluntaris de la FSMCV emociona en el concert celebrat al Teatre de Xiva dedicat a les víctimes i herois de la DANA, amb 65 músics vinculats a cossos d’emergència, seguretat i sanitat
Maria Bas
El Teatre Astoria de Xiva es va omplir dissabte d’un silenci expectant, trencat per les primeres notes d’un concert que no era com els altres. Una banda simfònica formada per 65 músics voluntaris —fisioterapeutes, tècnics d’emergències sanitàries, infermers, metges, policies locals i nacionals, membres de la Guàrdia Civil, personal militar, treballadors de Creu Roja, tècnics de protecció civil i persones afectades directament per la DANA— va retre homenatge a les víctimes i a tots aquells que van donar-ho tot en els dies posteriors a la catàstrofe.
Impulsat per CaixaBank, l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), el concert va convertir la música en un espai de memòria i reconeixement. Amb el públic dempeus i l’emoció visible als rostres, la vetlada va demostrar que la solidaritat té la seua pròpia melodia.
“Ha sigut un regal poder escriure i dirigir esta obra”
Per al seu director, Hugo Chinesta, el projecte ha sigut molt més que una experiència artística. «Quan em van comunicar la idea, no podia dir que no, perquè jo també vaig ser afectat. Era una manera bonica d’oferir un homenatge a tota la gent que va vindre a ajudar: voluntaris, cossos de seguretat, emergències…», explicava després del concert.
Durant les setmanes prèvies, els assajos a l’Alqueria Julià – Casa de la Música van servir per crear una connexió entre músics molt diversa. «Han sigut jornades molt emotives, amb gent de diferents llocs i oficis, però tots units pel mateix esperit. Hem fet grup, hem disfrutat i ens queda la satisfacció d’haver compartit una cosa molt gran», afegia.
«La música és capaç de reconéixer, unir i sanar, i poques vegades ha tingut tant de sentit com en este projecte col·lectiu»
El moment més intens va arribar amb l’estrena del pasdoble Esperit Solidari, compost pel propi Chinesta, una obra nascuda com a homenatge a totes les persones que van actuar amb entrega i compromís durant la DANA. «Ha sigut un regal poder escriure i dirigir esta peça. És una forma d’agrair tot el que tanta gent va fer aquells dies», afirmava emocionat.
Una banda per a recordar i reconstruir
El coordinador del projecte i president comarcal de FSMCV, José Miguel Pasqual, va destacar la idea inicial com una forma d’unir allò viscut amb la força de la música. «Des de la Federació pensàvem com ajudar després de la DANA, i se’m va ocórrer ajuntar companys dels cossos de seguretat, emergències, sanitaris, militars… per fer una banda i donar-los veu des de la música. Després de setmanes d’assajos, tot ha eixit genial, i la gent està contentíssima», contava.
L’actuació va comptar amb la participació del tenor Juan Ledesma, agent de la Policia Nacional, i amb el grup de flautes de bec Becaire de Picassent, que va col·laborar en L’Àngel de l’Apocalipsi. El públic va acomiadar la formació amb una llarga ovació, com si cada aplaudiment servira per donar les gràcies una vegada més.
Per a Daniela González, presidenta de la FSMCV, «este concert és un homenatge, però també una declaració de gratitud i d’esperança. La música és capaç de reconéixer, unir i sanar, i poques vegades ha tingut tant de sentit com en este projecte col·lectiu».
El projecte s’integra en el programa CaixaBank escolta València, una iniciativa que des de 2014 impulsa accions musicals i educatives en col·laboració amb la FSMCV i l’IVC. Després de la DANA de 2024, part del programa es va destinar a recolzar les societats musicals afectades, reforçant el valor de la música com a eina de reconstrucció i esperança.
