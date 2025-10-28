L'AVL presenta una novel·la inèdita i la traducció a l'anglès de poemes de María Beneyto
El manuscrit 'Al límit de l'absurd' va ser l'ultima novel·la que va escriure l'autora i que ara serà publicada, amb la recopilació de 49 poemes en anglès en 'Learning to howl'
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) presentarà en la XIII Plaça del Llibre de València, que se celebra del 28 d'octubre al 2 de novembre, dos novetats de l'autora Maria Beneyto: la novel·la inèdita 'Al límit de l'absurd' i la recopilació 'Learning to Howl', la traducció a l'anglès de 49 poemes de l'escriptora homenatjada enguany per la institució normativa del valencià.
La presentació tindrà lloc dijous que ve, 30 d'octubre, a les 18.00 hores, en el Jardí Botànic. En l'acte participaran la presidenta de l'AVL, Verònica Cantó; la presidenta de la Comissió Escriptora de l'Any 2025 Maria Beneyto, Carme Manuel; Teresa Ferrer, directora de Publicacions de la Universitat de València, i Vicent Baydal, editor de Drassana. El periodista Jordi Sebastià farà una lectura poètica.
L'original del relat 'Al límit de l'absurd', que s'ha recuperat del fons Maria Beneyto de la Biblioteca Històrica i Hemeroteca Municipal de València, conté el text complet i virtualment acabat de la novel·la en la versió que l'autora va deure considerar definitiva.
"La troballa d'este manuscrit, acabat per Beneyto després del 2007, significa que, fins als últims anys de la seua vida, l'escriptora estava interessada a publicar una novel·la en valencià, després de la reimpressió a principis dels anys 90 de 'La dona forta', del 1967, explica Carme Manuel.
La primera notícia que es pot rastrejar del llibre apareix en les respostes escrites que Beneyto va facilitar a Maria Lacueva el 2007, a propòsit d'una sèrie de preguntes de l'estudiosa, que en aquell moment arreplegava material per a la tesi doctoral.
"Als contes i La dona forta, hem d'afegir una novel·la curta que, en arreglar-la, podria anomenar-se 'Retrat de família', i que no sembla agradar massa en una versió anterior. (...) Si puc arreglar-la a gust de tots i del meu, engrandir-la perquè és novel·la curta, tindré una novel·la més", expressava Beneyto.
L'any següent, l'autora va ser entrevistada per Josep Carles Laínez per a la veu de l'escriptura, i tornava a reconèixer que estava treballant en la novel·la curta 'Retrat de família', però que havia d'escurçar-la i canviar moltes coses.
"Podem aventurar-nos a pensar que, com havia fet al llarg de tota la seua trajectòria, Maria Beneyto va presentar el text a alguns premis, però sense cap èxit, fracàs que pretén emmascarar amb la manifestació de la seua voluntat de treballar i canviar moltes coses", apunta Manuel.
La realitat és que la preocupació per la recerca de formes i camps nous, i el desig d'experimentar amb personatges i imatges, la van espentar a tornar a aventurar-se en la narrativa en valencià amb un text novel·lístic.
Amb tot, 'Al límit de l'absurd' inclou elements i tècniques narratives tradicionals de l'escriptora, ja presents en les seues narracions primerenques, com per exemple l'ús magistral dels diàlegs i una cuidada funció dramàtica de l'espai.
Problemàtica familiar
La novel·la relata la sobtada i inexplicable desaparició de Joan Coloma i la sacsejada que produïx en els membres de la seua família. Tots els personatges tindran veu per a expressar els seus sentiments davant de la pèrdua que pateixen.
El llibre, construït amb retallades, està dividit en sis capítols: 'Jo, pecador', 'Tu, Joan', 'Ell, l'enemic', 'Nosaltres dos', 'Vosaltres, propers i llunyans' i 'Ells (dos mons encreuats)'. Cadascun deixa protagonisme a la veu d'un dels personatges, els quals, en extensos monòlegs interiors, dibuixen l'enverinament de les relacions amb els altres i els retrets acumulats al llarg dels anys. El text, editat a càrrec de Carme Manuel, va acompanyat de les il·lustracions cedides per l'artista valenciana Pepa Úbeda.
"'Al límit de l'absurd', una història plena de soroll i fúria, desgraciadament no va significar gens i es va quedar entre els papers de l'escriptora. Com tot el que va escriure al llarg de la vida, la novel·la és també un text nascut del cor de Maria Beneyto i una mostra de l'altra veu que mai li va sobrar", apunta Carme Manuel.
Per la seua banda, 'Learning to Howl', la traducció a l'anglès de 49 poemes de la producció poètica en valencià de Maria Beneyto realitzada per Paul Scott Derrick i acompanyada per una presentació de Candelas Gala, permet que esta notable poeta puga ser coneguda pels lectors internacionals.
La selecció inclou poemes des de la dècada dels cinquanta, pansa pels anys setanta i noranta, i arriba a l'any 2003. Les dates dels poemes corresponen als anys posteriors a la Guerra Civil espanyola i a la transició de la dictadura franquista a la democràcia parlamentària el 1975, incloent anys més contemporanis en què l'edat avançada "no va fer descarrilar l'escriptura de l'autora".
Com explica Candelas Gala -una de les estudioses més importants de Beneyto-, la "encertada elecció i acurada traducció de Paul Scott Derrick, traductor de l'obra rondallística d'Enric Valor a l'anglès, entre altres, revela que la més sorprenent faceta d'esta poeta és la profunda contradicció marcada per la distància entre la veritat patrocinada pel món oficial i el que sap que és veritat dins d'ella mateixa".
