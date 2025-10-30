30 aniversari
'Ballant Ballant' torna al Micalet i ultima una gira per Espanya
'Ballant Ballant: 30 anys' proposa un viatge emocional pels últims cent anys d'història valenciana a través de l'humor i la música
El Teatre Micalet acull a partir d’aquest dijous 30 d’octubre el retorn de 'Ballant Ballant: 30 anys', un dels muntatges més emblemàtics de la Companyia Teatre Micalet i l’obra més representada del teatre valencià en les darreres dècades.
La reposició de l’espectacle, que va triomfar la passada temporada amb una gran acollida del públic, forma part de la celebració dels 30 anys de trajectòria artística de la companyia. Després de molts anys sense representar-se, 'Ballant Ballant' va tornar als escenaris l’any passat amb un èxit rotund, i ara inicia una nova etapa al Micalet amb la previsió d’emprendre pròximament una gira per diferents localitats del País Valencià i de l’Estat.
Es tracta d’un muntatge sense text, on la música assumeix el paper protagonista. Els quinze intèrprets que integren el repartiment revisen moments històrics i vivències personals a través de melodies i balls que evoquen diverses èpoques. L’acció se situa en una sala de ball que es transforma amb el pas del temps, gràcies a la música, la dansa i el vestuari propi de cada període.
'Ballant Ballant: 30 anys' convida al públic més jove a conéixer el passat recent i desperta records en aquells que el van viure, establint un pont entre generacions i connectant amb la memòria col·lectiva. L’espectacle proposa un viatge emocional pels últims cent anys d’història valenciana, narrat a través de l’humor i la música.
Així, l'obra de teatre es representarà entre el 30 d'octubre i el 23 de novembre, de dimarts a divendres a les 19 hores i els dissabtes en dos sessions, a les 17 i a les 20 hores. Els diumenges està prevista la representació a les sis de la vesprada.
Música i nostàlgia
El director i fundador de la companyia, Joan Peris, destaca “la màgia de veure com el públic gaudeix de l’espectacle i es deixa portar per la música i la nostàlgia”. Per la seua banda, Carla Almeria, una de les actrius del repartiment, assenyala: “encarnar tants personatges, poder viure èpoques que ni jo he viscut, amb 14 companys i companyes a escena, en les dimensions d’espectacle que ofereix el Ballant… és i serà un tresor dins de la meua trajectòria com a actriu”.
La coreografia està a càrrec de Amparo Fernández i el repartiment d'actors i actrius conta amb Juan Benavent, Àitor Caballer/Javier Ortega, Manuel Canchal/Daniel Tormo, Xel Curiel, Diego Ramírez, Iris Juezas i Jordi López.
Amb més de 500.000 espectadors al llarg de la seua trajectòria i una gira que es va estendre durant quatre anys per tot l’Estat, 'Ballant Ballant' s’ha consolidat com un referent indiscutible del teatre valencià i ha rebut nombrosos reconeixements i premis al llarg de la seua trajectòria.
Les entrades ja estan disponibles al webdel Teatre Micalet i a les xarxes socials de la companyia.
