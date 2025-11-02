Uns Premis Euterpe - Ángel Asunción per a recordar un any d’esperança

A ritme de banda
La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha anunciat durant la seua 57a Assemblea General a Oliva els guardonats amb els Premis Euterpe–Àngel Asunción 2025, que enguany tindran un significat especialment emotiu.
La gala, que se celebrarà el 26 de novembre al Palau de la Música de València, reunirà als premiats de les dues últimes edicions, ja que la de 2024, especial pel XXV aniversari, no va poder celebrar-se a causa de la DANA que va assolar part del territori valencià.
Serà, per tant, una cerimònia d’homenatge i reconstrucció, que celebrarà la solidaritat del moviment musical valencià, capaç d’alçar-se i tornar a sonar amb força. «Els Premis Euterpe - Ángel Asunción simbolitzen la unió de tradició i futur, i enguany cobren un valor especial perquè reconeixen a qui va ajudar a alçar de nou la música a la Comunitat Valenciana», apunta Daniela González, presidenta de la FSMCV.
Reconeixement a qui va ajudar a fer tornar la música
Els Premis Euterpe 2025 destaquen, a més de les categories habituals -dedicació, igualtat, inclusió i participació-, quatre guardons extraordinaris que reconeixen persones i institucions que van col·laborar activament amb les societats musicals després de la DANA.
El primer serà per a Gustavo Dudamel, referent artístic i ètic internacional, pel seu gest solidari en dirigir un concert benèfic destinat a recaptar fons per a les societats afectades. També es premiarà la Fundació Hortensia Herrero, en agraïment pel seu compromís sostingut amb la cultura valenciana i la protecció del patrimoni musical. El reconeixement s’estén a À Punt, pel seu paper com a altaveu del moviment bandístic i pel suport a la visibilitat del teixit cultural valencià. Finalment, a la firma Honiba S.A. – Stomvi, per la seua excel·lència en la fabricació d’instruments de vent-metall i per l’ajuda brindada a les bandes damnificades després de la catàstrofe.
Més enllà dels premis extraordinaris, s’atorgaran els reconeixements de les princpipals categories dels Euterpe - Ángel Asunción. En esta edició, el premi a la dedicació a la seua societat musical recau en Salvador Albert Tarragó, de la Sociedad Musical Recreativa Lira y Casino Carcaixentí; Fernando Moreno Blasco, de la Unió Artística Musical de Montroi; i Demetrio Sánchez García, de la Sociedad Musical La Paz de Siete Aguas.
El premi a la institució o empresa pública o privada ha distingit a Caixa Rural La Vall San Isidro, presentada pel Centro Instructivo de Arte y Cultura de La Vall d'Uixó, pel seu compromís amb el teixit musical i social de la localitat.
El premi a la contribució a la igualtat de gènere ha sigut per a l'I Concurs de Composició Orquestral per a Compositors Medina Xateba, impulsat per la Societat Musical La Primitiva Setebense; mentre que el premi a la inclusió social ha reconegut el projecte Música interactiva per a Tots i Totes, desenvolupat per la Agrupació Artística Musical de Dénia.
El premi a la participació federal ha sigut atorgat a l'Asociación Musical Ciudad de Benicarló, per la seua implicació activa en la vida associativa i el seu compromís constant amb la Federació.
Lliurament dels guardons de 2024
En esta edició es lliuraran també els premis corresponents a 2024, que no van poder entregar-se l’any passat. Destaquen els reconeixements a Andrés Soler Soler (Societat Instructiu Musical del Palmar), Francisco Catalá Casanova (Societat Musical Cultural d’Alcoleja) i Salvador Murgui Casinos (Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios) per la seua dedicació a les respectives societats; així com a la Sociedad Musical La Paz de San Juan de Alicante, premiada tant per la seua tasca en igualtat com en participació federal.
En la categoria d’inclusió social, el guardó recau en la Unión Instructivo Musical La Esmeralda d’Almassora, mentre que el reconeixement a institucions ha sigut per a l’Ajuntament de Canals i la Caixa Rural Cristo de la Junquera de Xilxes. Els premis extraordinaris de 2024 van ser concedits a Manuel Muñoz Pérez i a Caixa Popular, en reconeixement al seu suport al moviment musical valencià.
