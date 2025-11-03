Poemari
La reconciliació de Joan R. Gimeno amb la terra i la paraula a través de Vicent Andrés Estellés
El periodista i escriptor cullerenc publica nou llibre, 'Revivint Estellés', un homenatge poètic a l’autor de Burjassot on torna a les seues arrels i la seua llengua, inspirat en les creacions del poeta i les emocions quotidianes
El periodista i escriptor Joan R. Gimeno Martín (Cullera, 1962) torna als seus orígens lingüístics i sentimentals amb la publicació del seu nou poemari en valencià, titulat 'Revivint Estellés', editat per El Petit Editor. La Plaça del Llibre, al Jardí Botànic de València, va ser l’escenari de la presentació d’aquest poemari. L’obra es presenta com un viatge literari i emocional que pretén 'revifar' la poesia i l’esperit del gran poeta Vicent Andrés Estellés, la influència del qual ha marcat profundament diverses generacions d’escriptors valencians.
El poemari, definit pel seu autor com “un homenatge des de l’emoció i la memòria”, parteix dels versos i de l’univers estellesià per a construir una veu pròpia, íntima i contemporània. Gimeno proposa una lectura actual dels temes universals del poeta de Burjassot —l’amor, la sensualitat, el poble, la identitat i el compromís social, incloent-hi la incorporació de les noves tecnologies— a través d’un llenguatge acurat i d’una gran musicalitat.
“Reviure Estellés és, en realitat, reviure’ns a nosaltres mateixos”, explica l’autor, qui treballa com a corresponsal en la Ribera Baixa per a Levante-EMV. “És escriure des de la terra, des de la llengua i des de la passió per la vida quotidiana, com ell ens va ensenyar”.
Amb aquest nou títol, El Petit Editor reforça la seua aposta per la poesia valenciana contemporània i per la recuperació de la veu d’Estellés, l’any després de commemorar la vigència i la força del seu llegat.
En l’àmbit literari, Gimeno va debutar el 2016 amb 'A trenc d’alba', per reprendre les publicacions el 2023 amb el poemari '50 luces'. 'El Sol y la Luna', publicat per l’editorial Loto Azul, al qual va seguir el 2024 'Manual de sentimientos', una obra en la qual ja començava a perfilar el seu estil poètic més íntim i reflexiu. Aquestes dues últimes publicacions van veure la llum en castellà per una aposta personal de l’autor.
Ara, amb 'Revivint Estellés', l’autor retorna al valencià i a les seues arrels culturals, en un exercici de maduresa literària i d’homenatge a qui considera el seu mestre i referent. En la seua joventut, el periodista va tindre l’oportunitat de compartir una lectura poètica amb el mateix Vicent Andrés Estellés, així com amb els escriptors Manel Joan i Arinyó i Salvador Jàfer, una experiència que —segons confessa— va marcar la seua vida i el seu amor per la llengua i la literatura valenciana. Aquesta lectura de poemes a quatre queda immortalitzada simbòlicament a la portada del llibre.
Un poemari amb ànima valenciana
'Revivint Estellés' no és només una recopilació de poemes, sinó també un gest de reconciliació amb la paraula, amb el territori i amb l’emoció quotidiana. Amb un estil sobri, sincer i carregat d’imatges evocadores, Gimeno convida el lector a retrobar-se amb els temes universals que Estellés va elevar a categoria de poesia essencial: la dignitat del poble, la passió amorosa, la sensualitat de la vida diària i la memòria de la terra.
La primera presentació prèvia del llibre va tindre lloc dissabte 1 de novembre a l’Alqueria, dins de les activitats programades a la Plaça del Llibre, formant part de les propostes culturals impulsades per El Petit Editor. L’acte va comptar amb la participació del mateix autor i del rapsode i editor David Vidal, que van oferir una lectura comentada d’alguns fragments del poemari. En finalitzar, l’autor va dedicar i signar exemplars als assistents.
Després d’aquest primer acte públic, la presentació oficial se celebrarà el divendres 7 de novembre, a les 19.00 hores, a l’Auditori del Mercat de Cullera. L’esdeveniment inclourà un recital poètic a càrrec de David Vidal i la presentació literària a càrrec d’Àngels Falcó, prologuista de l’obra.
El llibre començarà en els pròxims dies el seu recorregut per les principals llibreries valencianes, en un itinerari que, segons l’editorial, portarà 'Revivint Estellés' per tota la Comunitat Valenciana.
