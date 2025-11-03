Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qüestionari bibliotecari

Josefa Lliso Lorente, Bibliotecària de Benimodo

Josefa Lliso Lorente

Josefa Lliso Lorente / L-EMV

Va de Llibres

València

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

Tirant lo blanc, de Joanot Martorell, i La maria no té por, de Dani Miquel.

L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.

Adivina cuánto te quiero, de Sam McBratney, és un llibre infantil que sempre recomane per l’estima que transmet.

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

La neta del senyor Linh, de Philippe Claudel, aquest llibre va ser el primer que llegirem al club de lectura de Benimodo, i també recomane Lliçons de química, de Bonnie Garmus.

Un llibre valencià que sempre recomanes.

Matèria a Bretanya, de Carmelina Sánchez Cutillas, i Gràcies per la propina, de Ferran Torrent.

Quin llibre estàs llegint ara mateix?

El cielo es azul, la tierra blanca, de Hiromi Kawakami.

Quina és la primera lectura que recordes?

Oliver Twist, de Charles Dickens.

Lliges més d’un llibre a la vegada?

De vegades sí, llig el llibre del club de lectura, més alguna novel·la de novetat que m’han recomanat.

Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

A l’estiu a la terrassa de casa i a l’hivern al sofà.

Una frase que recordes de les teues lectures.

No hi havia a València dos amants com nosaltres, de Vicent Andrés Estellés.

Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

No sabria quin dir, m’agrada molt Gabriel García Márquez, Paco Roca, Gianni Rodari, etc.

Quin gènere t'agrada més?

Novel·la de ficció.

Quina és la teua editorial de referència?

En adults: Bromera, Libros del Asteroide, Tusquets...

En infantil: Kokinos, Kalandraka, NubeOcho...

La teua biblioteca personal està organitzada?

Intente tindre-la organitzada, però no sempre s’aconsegueix.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

M’haguera dedicat a l’ensenyament, mestra d’educació infantil.

Pepi Llisó

Pepi Llisó / L-EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents