La Fundació del Disseny de la C. Valenciana dona l’exposició «Dissenyar l’aire» al Museu del Palmito d’Aldaia

Després del seu pas per València, Aldaia i Nova Delhi, la col·lecció de palmitos d’autor que simbolitzen el diàleg entre disseny i l’ofici de palmiter troba la seua llar definitiva en el MUPA.

Palmitos Dissenyar lAire mosaico

Palmitos Dissenyar lAire mosaico / Levante-EMV

Amparo Barbeta

València

La dana va arrasar la planta baixa del Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA) i la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana ha formalitzat la donació de l’exposició «Dissenyar l’aire» a l’Ajuntament d’Aldaia. Aquesta mostra, que va nàixer en el marc de la Capitalitat Mundial del Disseny de València l’any 2022, representa la unió entre disseny, artesania i tecnologia, i es formarà part de la col·lecció permanent del museu.

L’exposició, comissariada i editada per Vicent Martínez i amb l’artesà Àngel Blay, reuneix vint peces de dissenyadors i dissenyadores de reconegut prestigi internacional que reinterpretaren el tradicional palmito valencià amb materials, formes i tecnologies contemporànies. Inma Bermúdez, Nieves Contreras, Pepe Gimeno, Nani Marquina, Ramón Úbeda y Pepa Reverter, Terence Woodgate, Yukari Taki, Carlos Tíscar, Eli Gutiérrez, Luisa Bocchietto, Antonio Serrano, Arnau & Reyna, María Arroyo, Ricard Ferrer, Sohei Arao & Sumiko Arao, i els propis Ángel Blay Villa i Vicent Martínez posen autoría a aquesta col·lecció d’una qualitat excepcional que mostra com el diàleg humanista entre el disseny i l’ofici pot reinventar els objectes més arrelats a la cultura valenciana.

Palmito de Maria Arroyo

Palmito de Maria Arroyo / Levante-EMV

L’Ajuntament d’Aldaia destaca, en el conveni de la donació, que es tracta d’una “mostra encomiable de solidaritat i generositat de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, conscient de la gravetat de la situació del MUPA a causa de la DANA, i amb el propòsit de contribuir al restabliment de les activitats i la normalitat cultural del museu”. Per la seua part, Francesc Martínez, director del MUPA ha declarat: “«Dissenyar l'aire» suposa una important incorporació al museu ja que completa el discurs museogràfic històric del MUPA amb vint palmitos de disseny avantguardista amb ventalls juntament a ventalls antics d’estils artístics diversos com el barroc, el Neoclassicisme i el romanticisme europeu, els estils Restauració i Primer i Segon Imperi francés, així com palmitos de Xina i Japó del segle XIX i els tradicionals palmitos vuitcentistes cristins i isabelins d’origen espanyol, fins arribar al

Un viatge de vent i disseny

Després del seu èxit de l’exposició al Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí i al Museu del Palmito d’Aldaia en 2022, la mostra va viatjar a Nova Delhi en 2023 com a part de la representació cultural d’Espanya a la Cimera del G20 de l’Índia. Ara, un any després de la inundació que va destrossar la part baixa del MUPA, «Dissenyar l’aire» torna a casa com a símbol de solidaritat, resiliència i amor pel patrimoni.

La donació respon al compromís de la Fundació del Disseny amb la recuperació cultural i patrimonial del municipi, així com amb la promoció del disseny com a motor d’innovació i desenvolupament del sector palmitero valencià.

Palmito de Angel Blay

Palmito de Angel Blay / Levante-EMV

“Amb aquesta donació volem contribuir a la reobertura del MUPA i reivindicar la importància del disseny com a eina de futur per a la nostra artesania”, ha explicat Xavi Calvo, director de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. “Aldaia és sinònim de tradició, de talent i d’ofici i «Dissenyar l’aire» presenta precisament això: el diàleg entre passat, present i futur”.

El Museu del Palmito d’Aldaia, reconegut com a Col·lecció Museogràfica Permanent de la Comunitat Valenciana i amb la declaració de Bé de Rellevància Local Immaterial per a l’artesania del palmito, així com com Espai Artesà Comunitat Valenciana, acollirà a partir d’ara aquesta exposició sota el títol «Dissenyar l’aire, una proposta de futur», de cara a la futura reobertura quan finalitzen les obres de rehabilitació integral de l’edifici.

Palmito de Eli Gutierrez

Palmito de Eli Gutierrez / Levante-EMV

Amb aquesta acció, la Fundació del Disseny tanca el cicle d’un projecte que va nàixer a València i que, després de recórrer el món, torna a Aldaia per inspirar noves generacions d’artesans i dissenyadors.

