Una versió inèdita del Rèquiem de Mozart arriba al Palau de la Música amb el Chor des Bayerischen Rundfunks i l’OV
La versió triada del Rèquiem de Mozart, editada per Howard Arman, reduïx les densitats orquestrals i els afegits posteriors que caracteritzen la conclusió tradicional de Süssmayr
M. Bas
Una versió inèdita del Rèquiem de Mozart arriba a la Sala Iturbi del Palau de la Música, el divendres a les 19.30 hores, dins de l’abonament, i dissabte a les 19.00 hores en concert extraordinari, amb el Chor des Bayerischen Rundfunk i l’Orquestra de València. El Rèquiem serà dirigit pel seu titular Alexander Liebreich i comptarà amb un repartiment líric internacional format per la soprano Magdalena Lucjan, la mezzosoprano Stefanie Irányi, el tenor Benjamin Bruns i el baix Franz-Josef Selig. El programa es completa amb la Musique funèbre del compositor polonés Witold Lutosławski.
El director del Palau, Vicente Llimerá ha volgut destacar respecte als dos concerts d'este cap de setmana que «tindrem l'oportunitat de gaudir d'un programa de gran càrrega expressiva, que no sols unix dos partitures amb visions molt distintes sobre la música fúnebre i el consol espiritual, sinó que té l'enorme valor afegit que el nostre públic puga tornar a sentir eixa obra mestra sacra que és el Rèquiem de Mozart però en una versió revisada per Howard Arman, que ha collit multitud d'elogis i que és molt diferent de la tradicional revisió de Süssmayr que estem acostumats a escoltar».
La versió triada de la Missa de Rèquiem en re menor, KV 626, editada per Howard Arman, pretén retornar a l'obra inconclusa la transparència i l'equilibri propis de Mozart, reduint les densitats orquestrals i els afegits posteriors que caracteritzen la conclusió tradicional de Süssmayr. Es tracta d'una aproximació més clara, coherent i lluminosa, que permet redescobrir els contrastos expressius entre les diverses parts no concloses del geni salzburgués.
L'altra obra del programa, la Musique funèbre de Lutosławski, composta entre el 1954 i el 1958 en memòria de Béla Bartók, està escrita per a orquestra de corda i es considera com una de les més intenses i personals de l'autor polonés. Sense text litúrgic ni referències religioses, convertix la música en un llenguatge universal del dol, utilitzant un estil d'escriptura que combina el control formal amb una profunda càrrega emocional.
Llimerá ha afegit que «el mestre Liebreich, que està obtenint diversos èxits amb el repertori polonés i del classicisme, ha dissenyat un programa amb el comptarem amb un dels millors cors professionals del món. Ens convidarà a escoltar un Rèquiem diferent, més íntim, humà i possiblement més pròxim al veritable esperit del compositor, i a reflexionar amb l'estructura moderna i plena de sentiment de la Musique Funèbre de Lutosławski».
