S’ha acabat Mazón ara toca als jutges
Carta a Seràpia 4
Estimada Sera,
Mazon ha arribat al final dels despropòsits i ja no podrà fer-nos més escarni als valencians i les valencianes. Tothom ha vist i escoltat que el poble rebutja Mazon i especialment les famílies de les 229 víctimes mortals de la dana i ho ha pogut veure i escoltar Feixóo, que ha estat el principal còmplice del patètic Mazon. Feixóo, però, ha fet massa tard per a reaccionar correctament i ningú li podrà perdonar haver mantingut més d’un any aquest individu al front de la Generalitat. Com Feixóo és un cagadubtes, home de caràcter feble i sense dialèctica, alguns barons populars ja li han fet saber que temen que Mazon contamine les properes eleccions, temor que s’afegeix al dels incendis de Castella-Lleó, al desastre de les radiografies de mama d’Andalusia, les morts en les residències de Madrid i en general amb els pactes de govern amb Vox, que han consistit bàsicament en l’acceptació del programa de l’extrema dreta.
Ara mateix al País Valencià, els esdeveniments protagonitzats per Mazon, han deixat en mans de Vox el nomenament del nou president autonòmic i l’acceptació del programa negacionista del canvi climàtic, la política antidemocràtica contra la immigració, el negacionisme de la violència de gènere, etc. Així, doncs, en el PP ja tenen clar que Mazon és una càrrega tòxica i temen que el seu descrèdit contamine les properes eleccions i per això el volen ben lluny. Què farà Feixóo?
La majoria més absoluta dels valencians hem demanat durant tot un any la dimissió de Mazon i en el funeral d’Estat, el rebuig quedà més que patent i, per tot plegat, s’han precipitat elsesdeveniments, que molts ja anunciàvem: que Mazon arrossegaria Feixóo, si el mantenia al front de la Generalitat i tu ho deies amb paraules profètiques:
El que mana no sap manar i el manat fa el que vol i cau en picat, arrossegant el manador amb ell en un pou.
La Bruixa és la qui ha guanyat i ben rostits se’ls paparà.
El manador ha de ser Feixóo i eLmanat, Mazon, que fa el que vol i cau en picat, arrossegant el manador . Qui guanya en aquesta tragèdia és la Bruixa (Ayuso) que se’ls paparà com feu amb Casado.
Amiga Sera, la teua profecia ja s’ha complert en un 30% i com et va tant bé ocupar-te’n, podries començar a treballar una profecia electoral, perquè és probable que anem a unes noves eleccions. Cuida’t¸ si vales bene est, ego valeo.
