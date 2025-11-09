Un premi al valor de la música com a patrimoni viu davant l’adversitat
La FSMCV rep el guardó Hispania Nostra per la recuperació de les societats musicals afectades per la DANA
Maria Bas
El passat dijous 6 de novembre, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) va rebre el Premi Hispania Nostra 2025, amb un accèssit en la categoria de Conservació del patrimoni com a factor de desenvolupament econòmic i social, pel projecte Recuperació patrimonial: societats musicals en perill de desaparició (DANA).
El reconeixement, lliurat al Centre del Carme de Cultura Contemporània, posa en valor la tasca col·lectiva duta a terme per la FSMCV després de la DANA del 29 d’octubre de 2024, quan 23 societats musicals sense ànim de lucre van veure destruïdes les seues seus, infraestructures i instruments. Davant aquell escenari, la Federació va impulsar un projecte sense precedents per garantir la continuïtat d’un bé patrimonial immaterial únic al món: el sistema valencià de societats musicals.
Una resposta exemplar davant una emergència patrimonial
El jurat d’Hispania Nostra va destacar que el projecte «valora el sentit de col·lectiu de les agrupacions musicals, el patrimoni immaterial que representen i difonen, i suposa una ajuda evident per a recuperar l’ànim en una zona devastada».
El jurat del premi ha valorat el sentit de col·lectiu i el patrimoni immaterial que representen i difonen
En només cinc mesos, la FSMCV va aconseguir canalitzar prop d’1,5 milions d’euros en aportacions solidàries, garantint la recuperació d’instruments, espais i activitats educatives i artístiques en totes les societats afectades.
Daniela González, presidenta de la FSMCV, subratlla que este premi pertany a totes les societats musicals que, malgrat el fang, van continuar creient en la força de la música com a patrimoni viu del nostre poble».
Música per a celebrar la reconstrucció
L’acte de lliurament va comptar amb una actuació musical a càrrec de la FSMCV, que va acompanyar els assistents pels carrers del centre històric fins a l’Església de Sant Nicolau. La jornada va finalitzar amb una visita guiada al restaurat temple de Sant Nicolau, premiat també com a símbol de la protecció i posada en valor del patrimoni cultural valencià.
Amb el guardó, Hispania Nostra reconeix no sols la gestió exemplar de la FSMCV, sinó també el paper de la música com a motor de reconstrucció, identitat i esperança col·lectiva.
