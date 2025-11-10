Adapta Literary Market: quan el sector editorial i l’audiovisual valencià fan match
Diversos autors i autores presenten les seues obres davant de distintes productores amb l’objectiu de traslladar les seues històries a la pantalla
María Palau Galdón
“La relació entre el món editorial i l’audiovisual és llarga, antiga, extensa. En definitiva, ha existit des de temps immemorials”, ressalta la gestora cultural i productora audiovisual Joana Chilet. A la base d’ambdós sectors, un mateix objectiu, “contar històries que resulten atractives al públic”. I una fita que va marcar el camí de les adaptacions per traslladar allò que ens conta el paper a la pantalla: l’estrena a 1902 de Viaje a la Luna, pel·lícula de Georges Méliès basada en el gran clàssic de la literatura de Julio Verne.
Conscient d’aquests vincles i amb la meta de “visibilitzar els treballs culturals valencians, per tal de posar en contacte editorials i productores que potser no es coneixen”, Chilet va crear fa sis anys l’Adapta Literary Market. Es tracta d’un esdeveniment que es configura com un catàleg en què els agents d’ambdós sectors entren en contacte per a cooperar, compartir i construir noves històries. La seua impulsora i directora insisteix en mirar cap a “les històries que tenim a prop”: “Moltes vegades al sector editorial valencià li costa arribar a molts llocs i es publiquen grans llibres”.
La sisena edició de l’Adapta Literary Market se celebrarà els pròxims 18 i 19 de novembre a la sala 7 de l’edifici Rialto, i compta amb la coorganització de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), així com de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Institució de les Lletres Catalanes, que enguany ha permés sumar la participació d’editorials i productores audiovisuals de Catalunya.
La primera jornada, dedicada a la formació d’autors, guionistes o qualsevol persona interessada a treballar al voltant de les adaptacions, arrancarà amb la intervenció de la dramaturga Marta Buchaca. A continuació, Laia Aguilar, una de les guionistes de la pel·lícula Wolfgang (Extraordinario) i autora de la novel·la amb el mateix títol, acompanyada de part de l’equip de producció de la cinta, analitzaran aquest case study. Finalment, el guionista i director valencià Gabi Ochoa impartirà un taller sobre l’elaboració d’un dossier de venda per a poder presentar un llibre a una productora.
El dimecres estarà centrat en el mercat, on es realitzaran les sessions de pitchs i les reunions entre editorials i autors i productores. A l’actual edició es presentaren més de 51 projectes, dels quals se n’han triat 12 de tota classe de gèneres. Entre els participants del món literari es trobaran David Pascual (autor) i Jandro Alvargonzález (editor) amb Carne (Colectivo Bruxista); Marta Querol amb El final del ave Fénix (lliure de drets); Joan Carles Ventura amb Em diuen Fletxa (Crims.cat); Magda Simó amb És naufragi (Llibres de la Drassana); Salva Alemany amb Hotel California (Knowmadas Books); María Vanacloig amb La isla de los olvidados (Editorial Sargantana).
També hi estaran presents Núria Sendra (editora) i Roberto Sanz (autor) amb La setena porta (Edicions del Bullent); Raquel Tirado amb Las chicas de Olimpia (FandomBooks-Anaya); Juan Pablo Moreno (autor) i Paz Navarro (editora) amb Muerte en la entrega de premios (NPQ Editores); Sandra Uve amb Supermujeres, superinventoras (Lunwerg Editores); Vicente Marco amb Una novela de éxito (Editorial Berenice-Grupo Almuzara); i Neus Arqués i Jordi Meya amb Veu de foc (Alrevés, català, i Sílex, castellà).
Per altra banda, l’actual edició de l’Adapta Literary Market i Mercacine, a través del seu director, Ángel Castillo, organitzen Adaptakids, format per cinc tallers infantils relacionats amb adaptacions literàries que se celebraran a quatre llibreries de la província de València afectades per la dana i una de la capital valenciana. D’aquesta manera, l’esdeveniment estarà present a Librolanda (Benetússer), Fnac (València), Bufanúvols (Catarroja), La Moixeranga (Paiporta) i El Lazarillo (Albal).
