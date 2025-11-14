La claraboia
Antonio Machado i Villa Amparo
L’amic Tomás Gorria, un dels dissenyadors gràfics més brillants i imaginatius que conec, m’ha regalat un exemplar del llibre La guerra 1936-1937 (Espasa -Calpe) d’Antonio Machado, en edició facsímil i dibuixos de José Machado, publicat inicialment el 1937 mentre el poeta vivia a Villa Amparo, a Rocafort. Són textos colpidors d’un home compromés fil per randa amb el govern de la república a través de nombrosos articles, poesies i manifestos en defensa de la democràcia.
Tomás és també un punyent activista a favor de la causa de Machado i fer valer la casa on el poeta va viure des de novembre del 1936 fins a abril del 38, en plena Guerra Civil. Cal consultar la seua web per a conéixer de prop l’estat de la qüestió: machadoenrocafort.wordpress.com.
Sembla que l’esperit del poeta encara rondarà pels magnífics jardins de la vila entre tarongers i llimoners, amb la mar al fons del paisatge i l’aigua de la Séquia Reial de Montcada rememorant la infantesa a Sevilla, esmorteït per la melangia i la recança per la guerra, mentre la cendra de l’etern cigarret li cau damunt dels muscles.
Però no, per a res. No hi ha res idíl·lic a hores d’ara a Villa Amparo que fa uns mesos fins i tot va ser ocupada. La casa, declarada Bé de Rellevància Local, espera la rehabilitació integral que mai no arriba des que fa uns anys el govern del Botànic la va comprar. Imagine que l’ajuntament de Rocafort i la Generalitat, governats per la dreta i l’extrema dreta, en plena escalada anticultural, no posaran excessiu entusiasme en tirar avant la iniciativa.
Tanmateix, no obstant això, gràcies a l’activisme de la societat civil l’ombra d’Antonio Machado sempre serà allargada. Enguany s’han complit 150 anys del naixement del poeta i totes les ciutats machadianes han programat diversos actes culturals per a commemorar l’aniversari. A Rocafort l’associació cultural La Pedrera, sempre activa i al capdavant, és un estímul permanent per a recordar-nos l’empremta del poeta per terres valencianes. Va programar una ruta guiada i un encontre de poetes joves, entre altres activitats. L’associació de veïns i veïnes Antonio Machado és també un altre dels col·lectius ciutadans essencials per a la resistència cultural. I la veritat és que el País Valencià serà societat civil o no serà, i gràcies a l’activisme, si de cas, Villa Amparo algun dia serà rehabilitada.
