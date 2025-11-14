‘Salvem les fotos’ per a recuperar la memòria danyada per la dana
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, coneix com treballen en la restauració de les fotografies en el laboratori d'Algemesí
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó ha visitat este matí el laboratori d'Algemesí que forma part del projecte ‘Salvem les fotos’ per a recuperar les fotografies danyades per la dana. En la iniciativa de la Universitat de València participen diferents entitats com a L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de València. A més, la institució provincial va firmar a l'inici de l'any un conveni marc amb la UV per a col·laborar en esta tasca de la preservació de la memòria individual i col·lectiva. De fet, baix el marc d'esta col·laboració, el ple de la setmana que ve aprovarà una ajuda de 60.000 euros per a la contractació de personal en els laboratoris integrats en este projecte.
“Des de la Diputació volem ajudar a sufragar els costos que genera perquè el que es restaura ací, a més del record de les famílies, és també un patrimoni nostre, i és important recuperar-lo per a este moment concret i de cara el futur”, ha esgrimit Mompó, al mateix temps que ha aplaudit el treball que s'està realitzant: “És un projecte fantàstic, és este laboratori professional i voluntari, molt en la línia del que ens ha portat la dana, estan fent una labor impagable”. A més, ha explicat, “és una mostra més de tot el que queda per fer després de la dana”.
En la visita guiada, el president ha pogut veure el procés de recuperació de les fotografies, que després de passar per les fases de rescat i estabilització, es conserven i salvaguarden. Així, ha conegut de primera mà el procés de digitalització i la zona d'emmagatzematge amb els baguls de congelació, on es custodien temporalment els fons fotogràfics pendents d'intervenció, a l'espera de l'ampliació de l'equip tècnic.
200.000 fotos de 250 famílies
Les xifres demostren la magnitud del treball d'este laboratori: 200.000 fotos de 250 famílies de, entre altres municipis, l'Alcúdia, Guadassuar, Riola, Cullera, Algemesí i Albalat, aproximadament un 30 % ja restaurat. En total, el projecte abasta a 2,4 milions de fotos de 1.500 famílies. Davant esta càrrega de treball, la recuperació s'allargarà a tot 2026 perquè a més també s'estan restaurant postals, cartes, documents personals i fins i tot obres d'art.
Un treball en el qual subratlla Ester Alba, vicerectora de cultura i societat de la UV, l’ETNO ha participat des del primer moment: “Ha sigut molt important perquè la gent confia en les seues institucions culturals locals, eixa manera de treballar amb els museus que facilita la Diputació és essencial; a més, L’ETNO ens està ajudant en els processos de digitalització i restauració de les obres d'art”.
Per part seua, el director del laboratori i del Centre d'Art Esart, Alejandro Villar, ha detallat que “s'han estat rebent moltes caixes de diferents pobles de la Ribera, hem fet tota una xarxa de col·laboració, sanació i afecte entre laboratoris, associacions i professionals internacionals per a salvaguardar la memòria d'estes famílies i de la història de la Ribera des de finals del s.XIX”. Villar ha fet una crida al voluntariat i al finançament perquè queda un any de treball perquè estan totes les fotografies restaurades.
Finalment, l'alcalde d'Algemesí, José Javier Sanchis, ha remarcat el que suposa per a les famílies la recuperació de les fotografies: “És una contribució a la recuperació psicològica i de la salut mental de moltes famílies, que en molts casos van perdre l'únic record que tenien dels seus familiars”. D'altra banda, destaca, es posa de manifest “la importància de la col·laboració administrativa, que ha de continuar perquè queda molt per fer”.
El projecte ‘Salvem les fotos’ està integrat per cinc laboratoris: Museu d'Història Natural de la Universitat de València, el Museu Comarcal de l'Horta Sud a Torrent, el Museu Municipal Casa Alamazón a Utiel, el Castell d'Alaquàs, i el Esart-Centre d'Art Contemporani d'Algemesí.
