Enxampem els escurçons

Maria Jesús Bolta

València

Sempre hem fugit de les males llengües del nostre entorn, dels qui s’ho inventen tot de nosaltres; dels qui afirmen que saben com pensem, què ens afecta i quin caràcter ens marca; quines són les nostres amistats; quines, les enemistats; a què aspirem i amb qui; dels qui conten, a base de mentides, per què hui hem canviat de pentinat o caminem coixejant. De tota la vida, han escampat mentides i més mentides sense importar-los el dolor i les vergonyes que han suscitat, amb la intenció vil de riure’s d’algú, venjar-se’n i/o enfonsar-lo. Atrafegades com estan a repartir informació de tot ésser viu, les llengües viperines deixen caure el nas on no el demanen i ocupen el temps ficant cullerada en tot allò que veuen. Són, sense parangó, maleïts baciners de primera.

Però quan mirem més enllà o més amunt, també localitzem furons de categoria: en programes televisius vomitius, perfils insultants de xarxes, periòdics enverinats de falsedats... Hui en diaens parlen de fabricants de fake news; nosaltres sempre els hem anomenat difamadors. Són ments carronyeres que busquen convertir en virals històries que acusen l’esposa d’un president de govern de ser corrupta o que qualifiquen de pobra víctima un lladre confés, marit de representant política de dreta. Són individus, partits polítics, empresaris enormes que intenten maquillar els rostres de delinqüents i convertir-los en sants, o a l’inrevés: arrossegar pel fang la bona gent i fer creure que són endimoniats. Tot, segons els seus interessos. I així és com els calumniadors i calumniadores sentencien de forma fulminant a qui els interessa per a, encara que no disposen de cap element objectiu per ajusticiar-lo, triturar-lo o indultar-lo abans mateix que el tribunal.

Escurçons de la societat, que un deu vos perdone tanta violència verbal. Entre el que creiem saber de les persones i la realitat íntima de cada un, hi ha una cadena de coves infranquejables que no teniu dret a ometre. Pareu de mentir i dediqueu-vos a netejar les males baves del vostre pensament. De segur que en teniu per a segles però, tal vegada, això vos permeta intuir la realitat honesta.

