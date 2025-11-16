La música de cambra viu el seu millor moment a la Casa de la Música
El Cicle de Cambra de la FSMCV presenta aforaments complets a la seua tercera edició amb un públic fidel a L’Alqueria Julià, joia patrimonial restaurada per CaixaBank.
M. Bas
Els recitals del Cicle de Música de Cambra de la FSMCV confirmen la maduresa d’un projecte que, tres anys després del seu naixement, ja és un referent per al moviment musical valencià. L’Alqueria Julià – Casa de la Música s’ha convertit, cada dissabte, en un escenari ple, amb el públic disfrutant d’una experiència única: música de proximitat, interpretada per formacions menudes, en un espai patrimonial que respira història i futur a parts iguals.
Des de setembre, deu societats musicals de tot el territori valencià estan actuant a la seu de la Federació, demostrant que el format de cambra té un lloc propi dins del nostre ecosistema musical. Grups de vents, cordes, percussió o mixtes, que han presentat programes variats i exigents, estan omplint de vitalitat les sales d’una Alqueria que, més que un espai, és un símbol: el de la música com a vertebradora cultural i social.
Daniela González, presidenta de la FSMCV, valora molt positivament l’evolució del cicle: “La música de cambra és una escola d’excel·lència. És una forma d’aprendre escoltant, d’entendre la importància del conjunt sense perdre la pròpia veu. Este cicle ens permet donar visibilitat a grups que, des de les seues societats, experimenten amb nous formats i repertoris, mantenint viva la curiositat musical que ens defineix.”
La tercera edició del Cicle s’estén de setembre a desembre de 2025 i inclou deu concerts protagonitzats per formacions federades de les tres províncies valencianes. Fins ara han passat per l'escenari de la Casa de la Música grups de cambra de la Societat Musical Tot per la Música d'Ontinyent, la Sociedad Musical de Ademuz, Fomento Musical de Navarrés, la Sociedad Musical La Paz de San Juan de Alicante i la Societat Musical La Nova de Xàtiva. Per davant queden els concerts de l'Associació Musical de Rocafort, l'Ateneu Musical de Sueca, l'Associació Musical Santa Cecilia Carolinas Alacant, la Unión Musical y Cultural de Altura i l'Associació Unió Musical de Bocairent, amb el ja tradicional concert nadalenc. Els recitals són oberts al públic amb entrada lliure fins a completar aforament.
Una joia patrimonial per a la música valenciana
L’Alqueria Julià – Casa de la Música, rehabilitada per CaixaBank, és un centre obert i viu, que acull tant la seu institucional de la FSMCV com nombroses activitats culturals i educatives. Situada al cor de València, esta joia del segle XVII restaurada és ara un espai on el passat i el futur dialoguen a través de la música.
«La música de cambra és una escola d’excel·lència. Este cicle ens permet donar visibilitat a grups que experimenten amb nous formats i repertoris»
Per a la presidenta de la FSMCV, “és un luxe tindre una casa com esta, un espai que ens pertany a totes les societats musicals i que ens recorda d’on venim. L’Alqueria simbolitza la unió entre tradició i futur, entre el patrimoni que ens defineix i les noves generacions que el mantenen viu. I que siga CaixaBank qui haja fet possible esta recuperació demostra com la col·laboració entre entitats pot generar beneficis culturals duradors.”
Amb tres edicions ja celebrades, el Cicle s’ha consolidat com una plataforma d’excel·lència per al desenvolupament artístic i per a la difusió del talent local. És un projecte que reforça el paper de la FSMCV com a impulsora d’oportunitats per a músics joves, alhora que posa en valor el patrimoni cultural i arquitectònic que forma part del nostre teixit musical.
