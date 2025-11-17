All I want for Christmas is… un llibre
Ací vos deixem una llista d’idees per a anar preparant els regals de Nadal
María Palau Galdón
Totes sabem que, a partir de l’1 de novembre, ja és legal posar l’arbre de Nadal. El nostre voltant s’ompli, sense que puguem fer res per evitar-ho, de motius nadalencs. I, com cada any, les ràdios comencen a fer sonar en bucle la veu de Mariah Carey. Així que, per si hi ha algú que ja ha començat a preparar la llista de regals, hem demanat algunes idees per ajudar-vos.
Samuel Fenollosa, editor de Sembra Llibres
“Recomane ‘Atacar la terra i el sol’ (Sembra Llibres), una aposta literària molt interessant que explica la colonització francesa a Algèria des de la visió dels colons. Mathieu Belezi porta a l'exageració l'orgull amb què ho fan, que no queda cap dubte que és una crítica directa a les atrocitats que van cometre.
Per altra banda, Poética de la autodestucción (Blackie Books), de Juarma, és una obra meravellosa, que atrapa i fa que sigues un més de la colla d'amics de Villa de la Fuente. Principis dels 2000, música punk i irreverent, realitats imperfectes i un estil narratiu impressionant.
I, per últim, Memòria del fang (Rebel), de Pau Alabajos, Ricard Chulià i Rose Hurtado, encara no el tinc, però l'he pogut fullejar i em sembla una meravella tant pel contingut com per l'edició. Recupera històries de la dana acompanyades d'un reportatge fotogràfic. Tot perquè no caiga en l'oblit aquesta catàstrofe, en part, evitable”.
Purificació Mascarell, autora de Mireia (Llibres de la Drassana)
“Crec que Nadal és el millor moment per recuperar un clàssic valencià i universal: les Rondalles d’Enric Valor, ideals per a llegir-se vora el foc en bona companyia. A més, podem llegir el llibre Una Navidad así (Tusquets), un recull d’històries amb Nadal com motiu de fons, coordinat per Elisa Ferrer. Hi participen Julia Viejo, Marta Jiménez Serrano, Inés Martín Rodrigo, Munir Hachemi, Paco Cerdà, Cristina Araújo Gámir, Andrea Fernández Plata i Daniel Ruiz.
I, per als més menuts de la casa, optaria pel llibre-disc de Dani Miquel A Nadal un pas de pardal (Andana), que recull moltes cançons tradicionals valencianes sobre Nadal”.
Esther López Barceló, autora d’El arte de invocar la memoria (Barlin Libros)
“Per Nadal, m’agrada regalar llibres que conjuguen memòria, història i bona literatura. Per això recomane 20:11. Reconstrucció judicial al minut de la DANA (Sembra Llibres), del periodista Lucas Marco, un document que passarà a la història i serà estudiat perquè reflecteix la infàmia política que hem viscut al País Valencià per culpa d'uns dirigents incapaços i irresponsables amb Carlos Mazón al capdavant.
També recomane Mañana matarán a Daniel (Random House), d’Aroa Moreno, perquè, amb motiu de la commemoració dels cinquanta anys de la mort de Franco, no hem d’oblidar mai que el dictador va morir matant. I, finalment, tinc pendent És naufragi (Llibres de la Drassana), de Magda Simó, una història de dones valentes que demostra que les dones sempre han mostrat el seu coratge en qualsevol època històrica”.
Lourdes Frasquet, copresentadora del pòdcast ‘Gent Ràndom’
“En primer lloc, recomane El cel de l'aigua (Sembra Llibres), l'última novel·la de Muriel Villanueva. És molt interessant, no només per la manera en què escriu Muriel, sinó també perquè està ambientada a Barcelona i dibuixa un lligam amb La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda des d'altres punts de vista diferents dels que estem acostumats.
D'altra banda, Venien i se m'enduien (Bromera), d’Ismael Joan Sempere, veu de la tradició oral, però també manté un diàleg amb els clàssics d'una manera accessible. I, en aquest sentit, crec que Nadal és una època propícia per a regalar gèneres als quals la persona que rep el regal d'una altra manera no s'aproparia.
I l'última recomanació que faig és Gossos dempeus (Club Editor), d’Eduard Olesti, una novel·la molt trapella. Tot i ser una miqueta novel·la de nínxol barcelonina, és molt divertida, juganera i atrevida i pot ser un bon regal per a algú que tinga ganes de llegir una cosa diferent d’allò que estem acostumats”.
