Un futur
Descobrir el món, fer-ho en la llengua dels teus pares, de la seua mà i amb les cançons que els van embolcallar és la millor manera de regalar-los el futur.
Esta setmana he tornat a escola. L’institut on vaig estudiar la secundària i on han estudiat els meus fills em convidava a fer una classe sobre el valencià i les perspectives d’una llengua capaç d’unir i projectar alhora. Quan el meu fill començà a estudiar a la universitat jo acabí la meua faena en l’institut Sant Vicent Ferrer d’Algemesí com a presidenta de l’AMPA. He cregut fermament en el paper de la comunitat escolar, formada per mestres i alumnes, però també per les famílies. He sigut una filla afortunada de pares que cregueren que, per a una dona, la formació era la millora forma de tindre un futur lliure i independent i he sigut l’alumna afortunada de mestres que han cregut que fer classe era més que llegir el llibre de text, era formar-te per a ser una persona de bé.
Els alumnes de batxillerat que em reberen foren molt respectuosos, alegres, un posat desafiant i un somriure tímid, la combinació perfecta per a encarar un món adult i que tens la sensació que s’obrirà als teus peus en qualsevol moment. M’esforcí a mostrar-los amb xifres la vigència i el futur de la nostra llengua; les oportunitats laborals i la plasticitat mental que t’atorga haver nascut en una terra amb dos llengües per a viure en un món cada dia més plural. Cap mala cara, anem bé.
Hui els meus companys del Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de València presenten el cançoner «Al caliu dels jocs de falda», un recurs que se suma als existents en la seua web i als grups de joc i conversa en valencià Pissiganya dedicats a les famílies no valencianoparlants que volen que el seu fill siga nadiu en valencià i que tenen lloc mensualment en diverses biblioteques de la ciutat. Els jocs de falda són el primer aprenentatge amb llengua, música, ritme i joc una fórmula màgica per a lliurar-nos al plaer de les carícies, les rialles i l’admiració en descobrir un fet nou. Del 'Palmes, palmetes' al 'Pissi, pissiganya' passant per 'Eixe és el pare'... i acabant amb 'Bernat, Bernat' i 'Serra, serra, serrador', el recopilatori ens trasllada a moments íntims, còmplices i és també el llegat entre generacions que ara queda compilat. Descobrir el món, fer-ho en la llengua dels teus pares, de la seua mà i amb les cançons que els van embolcallar és la millor manera de regalar-los el futur.
