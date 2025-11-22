Mazón i Feixóo blanquegen Vox
Estimada amiga Sera. Quin desastre de país el nostre, no? Serà que els déus estan fent-nos pagar algun deute dels avantpassats, o que som víctimes de la maledicció d’alguna bruixa...? Ves a saber. Al País Valencià, molt sovint, hem tingut polítics nefastos, com ara Mazon. Aquest individu, que demostrà en la tràgica Dana i durant tot l’any des d’aleshores, fins on arriba la seua ignorància i irresponsabilitat, juntament amb la seua capacitat de mentir, finslment està rebent el que es mereix, a més del menyspreu de la societat, la pèrdua de la presidència de la Generalitat i del PPCV... Qualsevol persona en el seu cas, hauria reconegut la seua culpa, demanat perdó, hauria dimitit i marxat, però ell, no ho ha fet, perquè li interessa el sou, i fins que se l’ha assegurat no ha mogut ni un dit. I mentre que no perdrà la condició d’aforat anirà tirant, fins que, se suposa, serà jutjat i condemnat. Ja no li valdran les mentides amb què ha intentat enganyar les famílies, la societat i la mateixa jutgessa instructora de Catarroja. Sols així deixarà de fer més escarni del que ha fet i sols així les víctimes descansaran en pau i les famílies.
De moment, però el seu cinisme i les retorçudes “disposicions legal” encara li permeten continuar, com president en funcions, fins que se’n farà càrrec el tal Juanfran Pérez Llorca. Gràcies a Feixóo i als voxistes, Mazon seguirà cobrant, fins que es jubile. La injustícia està servida. El recolzament de Vox és lògic tenint en compte que Mazon, amb els seus pactes, els ha “blanquejat” i Vox, per això l’ha recolzat sempre. De manera que Feixóo i tot el PP, s’hna convertit en còmplices de Mazon.
Per la seua banda, Vox, partit anti-europeista i negacionista del canvi climàtic, contrari a les polítiques mediambientals, xenòfob i feixista exigirà que el PP assumisca els punts més contundents del seu reaccionari programa i per tant devem considerar el PP alineat amb les maniobres tèrboles i feixistes d’Orbam, Meloni, Bolsonaro, Milei, Trump i Abascal... Espanya s’haurà passat al bàndol enemic.
Així les coses, les properes eleccions autonòmiques i les generals, són ocasions perquè, en el PP, qui vulga aclarir que no combrega amb la tropa facinerosa d’Abascal i vulga fer net, ho faça. El PSOE i els partits progressistes han de tenir com objectiu primordial fer un cinturó higiènic que aïlle el feixisme.
Com profetitza Seràpia: Europa ha de retornar a les seues arrels clàssiques i cristianes, que són la racionalitat, la democràcia i la solidaritat i ha de fer accions d’higiene democràtica per aïllar-se de tota vel·leïtat supremacista, imperialista, negacionista i xenòfoba, que en altres moments ens han dut a la vora de l’abisme feixista i ara a la del negacionisme climàtic.
