Manuscrits desapareguts de la Biblioteca Serrano Morales
Uns manuscrits desapareixen i ningú se'n preocupa? En adonar-se'n, ¿no es fa un resseguiment dels registres de la casa, on diu clarament qui i quin dia consultem qualsevol peça de la biblioteca o d'aquell arxiu?
Fa pocs dies, el 17/11/2025, l'amic Mateu Rodrigo Lizondo parlava en aquestes pàgines de l'abandonament a què sembla que està condemnat un dels arxius més emblemàtics i importants de la ciutat de València. L'Arxiu Històric Municipal, on s'inclou la col·lecció que va llegar un insigne patrici -el fons Serrano Morales-, fa l'efecte que importa poc als polítics que se n'han d'ocupar. Advertia, a més del fet que la plaça de bibliotecari titular està vacant, d'un altre detall ben destacable: "la precarietat dels controls va fer possible, a mitjan segle passat, un espoli escandalós de manuscrits i impresos antics de la mateixa biblioteca, perpetrat en silenci des de dins. No va ser advertit fins a la dècada de 1980, quan un investigador comprovà les desaparicions i en va informar l’Ajuntament; llastimosament, es desconeix que les diligències judicials arribassen a resultats concloents".
Jo, ara, voldria aportar una dada més. El dia 13 de novembre proppassat, vaig consultar el manuscrit miscel·lani 6781 del fons Serrano Morales. Mirava la còpia d'una de les comèdies atribuïdes al pare Mulet (1624-1675), quan em vaig adonar que no hi eren les dues còpies manuscrites del seu famós 'Tractat del pet' que apareixen catalogades al treball de Rosa Giner (1991). Ho vaig comunicar al funcionari que m'havia servit la peça i em va comentar que potser estaven, aquells quadernets, fora del seu lloc, dins la caixa on es conserva el manuscrit. L'amable senyor em va dir que m'enviaria un email, informant-me de què aconseguia saber. Aquella mateixa vesprada vaig rebre la comunicació: no els havia localitzats, però en una de les còpies de la publicació de Giner de què disposa l'AMV, ja s'havia anotat -no sabem per qui ni quan- que aquells dos manuscrits "faltan" -és la paraula usada pel funcionari.
Algú els va robar? S'han extraviat? Quines gestions s'han fet, per trobar aquells dos testimonis d'una obra singular del barroc valencià? Uns manuscrits desapareixen i ningú se'n preocupa? En adonar-se'n, ¿no es fa un resseguiment dels registres de la casa, on diu clarament qui i quin dia consultem qualsevol peça de la biblioteca o d'aquell arxiu? No en poden ser tants, els investigadors que hagen demanat el manuscrit 6781, des del 1991 fins ara mateix. Si ja s'havia denunciada la mancança d'aquelles dues còpies del Tractat... per què en aquell moment no es va efectuar la recerca? Més encara: qualsevol que entre allà, pot emportar-se el que vulga? Espere que no, sincerament. I caldria alguna explicació. És un patrimoni de tots i és, a més, únic.
