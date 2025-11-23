A ritme de banda
Santa Cecília, un temps musical per tornar a unir-nos
La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana tanca un mes de Santa Cecília marcat per la gala dels Premis Euterpe – Ángel Asunción, el balanç de la reconstrucció després de la dana i noves ajudes per a les agrupacions afectades
El moviment musical valencià ha tornat a celebrar Santa Cecília amb una agenda carregada de concerts en les últimes setmanes, marcant un mes que ha combinat memòria, reconeixement i una enorme força col·lectiva. Des dels concerts multitudinaris del 2 de novembre, amb el balanç del primer any de reconstrucció després de la dana i la gala –esta setmana– dels Premis Euterpe –, novembre ha tornat a demostrar per què les societats musicals són un dels pilars culturals del nostre territori.
Premis Euterpe al Palau: una edició històrica
El pròxim dimecres, 26 de novembre, el Palau de la Música acollirà per primera vegada els Premis Euterpe – Àngel Asunción, coincidint amb la recuperació del XXV aniversari després de la suspensió de 2024 per la dana. La gala, presentada per Laura Grande i Carles Claver, reunirà els premiats de les dos últimes edicions en una cerimònia que combinarà una mirada esperançada al futur i la memòria del viscut l'últim any, marcat per la resiliència i perseverança del col·lectiu.
Un any de reconstrucció: 1,5 milions d’euros mobilitzats
Coincidint amb les celebracions, la FSMCV ha fet balanç del primer any de reconstrucció. El col·lectiu ha aconseguit mobilitzar 1.493.198,57 euros, provinents sobretot de la solidaritat de particulars, entitats públiques i privades. Una resposta exemplar que ha permés reactivar escoles, reparar infraestructures i garantir la continuïtat educativa.
El pròxim dimecres, 26 de novembre, el Palau de la Música acollirà per primera vegada els Premis Euterpe – Àngel Asunción
A esta tasca se suma una nova línia d’ajudes impulsades per FSMCV: 349.600 euros repartits entre les 23 agrupacions afectades; es beneficiaran quasi 4.000 alumnes de les escoles de música, reforçant el compromís de sostenir l’activitat formativa en els municipis que encara es recuperen.
8.000 músics fent sonar la identitat valenciana
El mes va arrancar amb una imatge poderosa: els concerts del 2 de novembre, amb motiu del centenari de 'l’Himne Regional', 'Amparito Roca' i el pasdoble 'Valencia' que reuniren 8.000 músics de 200 societats musicals en actuacions simultànies a València, Alacant, Castelló i Elx. Pasdobles històrics, repertoris populars i directors de prestigi van convertir la jornada en una celebració massiva de la tradició musical valenciana.
Els Premis Euterpe, el balanç de reconstrucció, les beques i els concerts multitudinaris han configurat un novembre que reafirma el paper de les societats musicals com a patrimoni viu i motor cultural del territori. Santa Cecília ha sigut, un any més, l’espai on el col·lectiu s’ha reconegut, s’ha retrobat i ha tornat a demostrar que la música, passe el que passe, sempre troba la manera de sonar.
