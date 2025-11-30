A ritme de banda
Quan el territori és inspiració musical: tres noves obres premiades en el II Concurs de Composició per a Banda Simfònica
La FSMCV i la Diputació de Castelló anuncien les partitures i els respectius autors guanyadors d'esta segona edició · Les obres s’estrenaran en el Certamen Provincial de Bandes de Castelló de 2026
L-EMV
Tres autors, tres perfils diversos, però units per un mateix objectiu: contribuir a un repertori que parle del nostre territori. Els guardonats del II Concurs de Composició per a Banda Simfònica representen tres mirades creatives dins d’un mateix ecosistema musical.
La Diputació de Castelló i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha anunciat recentment les obres guardonades d'un certamen que, en només dos edicions, s’ha consolidat com un espai de projecció per al talent valencià i com un motor per a enriquir el repertori bandístic vinculat al territori castellonenc.
A diferència d’altres concursos, este programa naix amb una intenció clara: que les obres premiades tinguen vida real. Així, les tres composicions guardonades seran obres obligades en el Certamen Provincial de Bandes de 2026, la qual cosa garanteix difusió, escolta i oportunitats.
Compondre el territori: les obres premiades
En Primera Secció, el guardó ha sigut per El Castell Vell – Op. 9, del compositor valencià Jesús Orón Bolós, una peça que evoca un dels enclavaments patrimonials més reconeguts de Castelló. Orón, que ja va obtindre reconeixement en l’anterior edició del certamen, torna a demostrar una escriptura evocadora i profundament arrelada al paisatge.
El premi de Segona Secció ha recaigut en L’Ataifor de Fadrell, del castellonenc Josep Pla Moltó. Pla, format a Castelló i amb experiència internacional, teixeix una peça plena de lirisme que connecta tradició i contemporaneïtat.
En Tercera Secció, la distinció ha sigut per a Bivalcadim, del músic i compositor Enrique Cárcel Villalba. Amb una trajectòria reconeguda com a compositor, Cárcel proposa una peça amb una mirada pròpia al paisatge sonor castellonenc. Totes tres obres, cadascuna amb llenguatge i veu pròpia, comparteixen un mateix gest: fer de Castelló matèria musical.
El jurat encarregat de triar les obres guanyadores ha estat format per tres reconeguts compositors que coneixen bé el territori i l'ecosistema musical valencià: es tracta de José Rafael Pascual-Vilaplana, David Rivas i Maria José Belenguer.
Mirant cap a 2026: estrena assegurada
Com destacava la presidenta de FSMCV, Daniela González, «els concursos permeten projectar una mirada musical sobre el territori i la seua identitat». I este certamen, creat conjuntament amb la Diputació de Castelló, reafirma esta direcció: les obres premiades no sols busquen qualitat artística, sinó també narrar Castelló a través de motius i atmosferes.
A més, esta aposta s’emmarca en un compromís més ampli de la Diputació amb les bandes: enguany s’han publicat per primera vegada les gravacions completes del Certamen Provincial de Bandes de Castelló, disponibles en obert. Una iniciativa que dona visibilitat i preserva un patrimoni sonor que forma part de la identitat de tota la província.
Les obres guanyadores s’estrenaran els dies 2 i 3 de maig de 2026 al Certamen Provincial. Serà la primera vegada que el públic podrà escoltar-les en directe, interpretades per bandes de la província en un context de màxima projecció. Una oportunitat única perquè músics i públic descobrisquen noves sonoritats creades des del territori i per al territori.
