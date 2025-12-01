Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Les editorials valencianes no temen a la IA

L’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) celebra el XX Encontre d’Editorial i debat sobre la utilització de la IA

Daniel Benchimol en la taula dels reptes del sector amb la IA

Daniel Benchimol en la taula dels reptes del sector amb la IA / L-EMV

Francesc Miró

València

El futur fa por perquè és desconegut. Però la formació i el coneixement són l’única eina per plantar-li cara. Ho va reconèixer el mateix president de l’Associació d’Editorials del País Valencià i editor de Fandogamia, Pedro F. Medina: “Hi ha editors com jo que som molt reticents amb la IA generativa i plantegem molts dubtes, però la IA proposa eines de les quals hem de ser conscients”.

És un fet que l’anomenada intel·ligència artificial ha vingut per a quedar-se, però per a moltes persones ha començat a despertar en els sectors més dèbils del sistema econòmic, on el factor humà és imprescindible. És a dir, on menys falta feia: les indústries culturals, l’art, l’audiovisual, i el món del llibre.

Per això va resultar tan esclaridor el XX Encontre d’Editorials, celebrat a finals de novembre en la Facultat d’Economía de la Universitat de València. Una trobada per a les editorials valencianes que va esdevenir un lloc per a pensar col·lectivament cap on caminar en l’era de les IA. Les editorials van poder compartir els seus dubtes amb experts respecte a aquestes noves tecnologies, la destrucció de llocs de treball, les eines que poden facilitar processos d’edició, i les que poden posar-lo en perill.

La IA en el món editorial: aliada o enemiga?

Per al director del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Jorge Corrales, “hem de dissenyar solucions, fer valdre els nostres drets i reclamar un entorn que cuide al sector editorial”. En la qüestió de drets d’autor, “el més desitjable és que un autor que vulga vendre els seus drets per a entrenar a les IA, puga fer-ho i cobrar per ells… Malauradament, encara estem en un escenari que tot això s’està debatent”.

“El sector del llibre hauria de visibilitzar el seu importantíssim paper per a entrenar cognitivament l’atenció”, opina Corrales. “La IA té avantatges i inconvenients: pot fer accessible la feina editorial i automatitzar tasques, però també pot afavorir l’augment de contingut no autoritzat i la competència deslleial. Amb tot, el valor d’un llibre com a gran generador d’atenció i emoció humana és important i no se’n parla prou”.

Arantza Larrauri, directora general de l’empresa de serveis digitals per al sector de la cultura, Demarque, opina que “la IA ens pot servir per a facilitar i ajudar en molts processos de treball, però no podrem utilitzar-la si li tenim por o si matem les seues possibilitats de futur”. Mentre que Raul Alonso, editor de Editorial Cántico, diu que “les editorials valencianes haurien de ser capaces d’arribar a una alfabetització digital òptima per a no quedar-se enrere en les revolucions que estan succeint en el món editorial”.

Amb aquest objectiu, Alonso aposta per “canviar el paradigma”, i mirar cap a “l’edició computacional reactiva: un model que no es basa en l'aposta editorial que imprimeix tants milers d’exemplars, sinó en un sistema que posa en contacte la demanda de l'usuari amb l’editor a través d’algoritmes”.

El fundador i director de l'empresa Proyecto451, Daniel Benchimol, opina que “el valor del coneixement està decaient. I això ens obliga a plantejar-nos el valor de la nostra feina com a editorials i pensar quina és l’essència de tot el que fem”. Benchimol defensa que hi han diversos camins amb futur, com per exemple començar a “comprendre a les IA com a lectores: com a possible consumidor de la nostra pròpia mercaderia”, i també permetre una “IA enfocada per a un usuari únic, amb interessos i gustos concrets”.

Per al president de l’AEPV, en definitiva, aquest vinté encontre va ser, “l'oportunitat de reprendre la formació dels nostres editors i editores, i reconnectar les relacions entre totes les nostres empreses després de la DANA”. Amb debats de pes, formació i coneixement compartit per afrontar el futur carregats d’esperança. Com, si no?

