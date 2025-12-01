La Mutant recupera 'Blue', una peça emblemàtica de les arts vives gestada en 2009
Aquest espectacle de creació col·lectiva és obra de Juan Domínguez junt amb Luis Miguel Felix. La representació es complementa amb la programació de la instal·lació performativa de Juan Domínguez, ‘Dirty’, centrada en el treball amb argila
Les arts vives són efímeres, és difícil accedir a peces representatives que han constituït una fita en el gènere. La Mutant ha emprés una labor de recuperació que fructifica aquest pròxim 6 de desembre amb la reposició d'una obra col·lectiva emblemàtica que es remunta a 2009, ‘Blue’.
L'espectacle, cocreat per Juan Domínguez junt amb Luis Miguel Felix, Maria Jerez, Arantxa Martínez, Naiara Mendioroz i Emilio Tomé, desmunta les convencions del teatre per a proposar una experiència sensorial i oberta, on no hi ha relat que seguir ni significats prefixats.
L'escena es converteix en un espai de suspensió i possibilitat, habitat per cossos que no expliquen, sinó que encarnen. L'audiència necessita entendre: només mirar, deixar-se afectar i imaginar. Els intèrprets es presenten com a dispositius vius, preparats per a sostindre les projeccions del públic, a acollir desitjos, deliris i preguntes sense resposta.
‘Blue’ ens convida a observar sense buscar explicacions, a permetre que la percepció i el sentit emergisquen lliurement des de l'escena i des de cadascú. Per a dur a terme aquesta labor de recuperació, La Mutant ha teixit una aliança en col·laboració amb la plataforma IF Barcelona i el centre de creació La Caldera.
La mal·leabilitat del fang
La representació de ‘Blue’ es complementa els dies 12 i 13 de desembre, amb una estrena de Juan Domínguez, qui acostarà la seua instal·lació performativa ‘Dirty’, centrada en el treball amb argila. La proposta explora la mal·leabilitat i la capacitat d'aquesta matèria per a gravar les nostres petjades tàctils.
Els i les participants intervenen en el procés de modelatge sense resultats predefinits ni coneixements tècnics, dins d'un paisatge auditiu dinàmic. ‘Dirty’ alenteix el ritme d'interacció, fomentant una relació més reflexiva amb el temps, el treball i la presència, animant als participants a plantejar-se què toquen quan escolten i que escolten quan toquen. Entre totes i tots es generarà una escultura.
Segons l'artista val·lisoletà, “aquest projecte treballa la idea de canvi de paradigma, tocar amb el llenguatge, escoltar amb el tacte”.
Un pallasso conceptual i un curador del plaer escènic
Juan Domínguez s'autodefineix com un pallasso conceptual, un vaquer màgic, un poeta model i un curador del plaer dins de les arts escèniques, dansa i teatre i la performance. Resideix i treballa entre les ciutats de Madrid, Berlín i Brussel·les.
Format en dansa clàssica, contemporània i vídeo a Espanya i els Estats Units, va introduir el vídeo en la seua pràctica escènica i va qüestionar els codis coreogràfics. Pertany a la generació de la dansa espanyola que va debutar a la fi dels anys huitanta, junt amb creadores tan destacades com Blanca Calvo, La Ribot, Olga Mesa i Ana Buitrago.
El seu treball explora la relació entre els diferents codis i advoca per la completa dissolució entre la ficció i la realitat, utilitzant l'una per a produir l'altra i viceversa. Va ser director artístic del Festival In-Presentable / La Casa Encendida (2003-12), codissenyador de Living Room Festival (2010-17) i cocurador de Pícnic Sessions en C2M-Madrid (2013-15), entre altres.
Reconegut internacionalment, les seues propostes tenen sempre un fort to conceptual, a partir del qual, i amb imaginació deslligada, treballa amb especial focus en el tractament del temps, el treball del llenguatge, la teatralitat i la relació amb el públic.
Suscríbete para seguir leyendo
- El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
- Un polémico cartel de la Generalitat indigna a los vecinos de los pueblos de la dana
- El rescate del niño perdido en la playa de Oliva fue 'in extremis': 'Está un minuto más en el agua y no lo cuenta
- Encuentran al menor de 12 años con síndrome de Down desaparecido en el bosque de Navarrés
- Salomé Pradas: 'Mi mayor error es no haberle dicho a Mazón que viniera inmediatamente. Y el de él, no haber estado
- Almussafes prepara 600.000 metros de suelo para una factoría como la de MG