Va de llibres
Qüestionari realitzat per Francisco Javier Martí Gilabert, bibliotecari de Xeraco
L-EMV
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
«Gràcies per la propina» de Ferran Torrent i «El capità Zheimer» de Nacho Golfe.
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
«La historia interminable» de Michael Ende.
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
«Pa negre», d’Emili Teixidor i «La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey» de Annie Barrows i Mary Ann Shaffer
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
«Em diuen Fletxa» de Joan Carles Ventura.
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
«Gegants de gel» de Joan Benesiu i la novel·la gràfica «Regreso al Edén» de Paco Roca.
6. Quina és la primera lectura que recordes?
Els còmics d’Astèrix de René Goscinny i el dibuixant Albert Uderzo. També els llibres de la col·lecció «Tria la teva aventura» de Timun mas. I per últim, «Los alegres viajeros» de la col·lecció «El barco de vapor».
7. Lliges més d’un llibre a la vegada?
De vegades sí.
8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
A la butaca amb bona llum, o a la terrassa.
9. Una frase que recordes de les teues lectures.
Una de «El sol dels Scorta», del francés Laurent Gaudé, que just acabe de llegir:
"...el seu vell oncle Faelucc’, que un dia li havia dit «Aprofita la suor», tenia raó. Això era el que havia ocorregut. Havia sigut feliç i havia treballat fins a l'esgotament. La seua felicitat era filla d'eixe cansament."
10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
Molts! Per exmple: Eduardo Mendoza, Dennis Lehane, Ferran Torrent, Paco Roca...
11. Quin gènere t'agrada més?
No em tanque a cap gènere, encara que com a pur entreteniment m’agrada molt la novel·la negra.
12. Quina és la teua editorial de referència?
Per proximitat i qualitat: Bromera, Andana, Sembra, Edicions 96...
13. La teua biblioteca personal està organitzada?
La veritat és que no.
14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Documentalista o també músic, guitarrista.
