Qüestionari realitzat per Francisco Javier Martí Gilabert, bibliotecari de Xeraco

Fco. Javier Martí Gilabert, bibliotecari de Xeraco

Fco. Javier Martí Gilabert, bibliotecari de Xeraco / Javi Martí.

1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca

«Gràcies per la propina» de Ferran Torrent i «El capità Zheimer» de Nacho Golfe.

2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat

«La historia interminable» de Michael Ende.

3. Un llibre que recomanes per a club de lectura

«Pa negre», d’Emili Teixidor i «La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey» de Annie Barrows i Mary Ann Shaffer

4. Un llibre valencià que sempre recomanes

«Em diuen Fletxa» de Joan Carles Ventura.

5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?

«Gegants de gel» de Joan Benesiu i la novel·la gràfica «Regreso al Edén» de Paco Roca.

6. Quina és la primera lectura que recordes?

Els còmics d’Astèrix de René Goscinny i el dibuixant Albert Uderzo. També els llibres de la col·lecció «Tria la teva aventura» de Timun mas. I per últim, «Los alegres viajeros» de la col·lecció «El barco de vapor».

7. Lliges més d’un llibre a la vegada?

De vegades sí.

8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

A la butaca amb bona llum, o a la terrassa.

9. Una frase que recordes de les teues lectures.

Una de «El sol dels Scorta», del francés Laurent Gaudé, que just acabe de llegir:

"...el seu vell oncle Faelucc’, que un dia li havia dit «Aprofita la suor», tenia raó. Això era el que havia ocorregut. Havia sigut feliç i havia treballat fins a l'esgotament. La seua felicitat era filla d'eixe cansament."

10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

Molts! Per exmple: Eduardo Mendoza, Dennis Lehane, Ferran Torrent, Paco Roca...

11. Quin gènere t'agrada més?

No em tanque a cap gènere, encara que com a pur entreteniment m’agrada molt la novel·la negra.

12. Quina és la teua editorial de referència?

Per proximitat i qualitat: Bromera, Andana, Sembra, Edicions 96...

13. La teua biblioteca personal està organitzada?

La veritat és que no.

14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Documentalista o també músic, guitarrista.

