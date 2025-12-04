Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluís Mesa

Lluís Mesa

València

He de ser sincer. Estic cansat de crits, violències i desacords. La realitat internacional és dura. Però, en un Estat com el nostre, on la gent no defén les opinions amb armes, tampoc està tot més tranquil. Tinc la sensació que es pensa que la crispació és una bona fórmula per a defendre interessos personals. Així que, hui desitge clamar per la reconciliació i l’encontre. En este intent trobe, per a expressar-me, la locució verbal fer les paus. Tant en singular com en plural, significa reconciliar-se. El vocable pau sona bé. Tranquil·litza allà on s’escolta. També suposa que no es destorba o que no es té cap deute.

L’expressió fer les paus ens la repetien molt de menuts. Llavors, pensava que, en fer-me adult, no m’enfadaria amb ningú. No entenc per què els majors obligaven a realitzar-ho, quan ells eren incapaços de practicar eixe gest. Amb qui més féiem les paus era amb els germans. Jo les feia sovint amb el meu. Esta setmana, ara que no està, em ve al cap especialment. És la seua onomàstica. Encara que no la celebràvem massa, les absències acaben per retornar-nos els records.

En dies com estos, valore com la classe política va fer les paus en la Transició. La Constitució fou el millor símbol d’aquella actitud de consens. Reconec que no està de moda ser constitucionalista. Actualment, resulta una miqueta partidista. No obstant això, em vaig criar defenent-la, quan sobretot l’extrema dreta l’odiava. Continue fent-ho. Suposa una ferramenta que afavorix la convivència. Em quede amb dos aspectes de la gran llei: el contingut social i la imperfecció. El substantiu remet a la idea que la humanitat no és infal·lible, però que té la capacitat d’entendre’s.

No sé què caldria fer per a enviar a fer les paus els polítics. Ens agrada que els nostres criden al contrari. Tal vegada, podríem no aplaudir-los quan actuen crispadament. Pensem que, fins i tot els antagònics a nosaltres, tenen algunes idees bones. Si ho tenim en compte, potser és més fàcil acostar-nos a la paraula consens. Hem de recuperar el seu sentit original. No es tracta que els partits grans es repartisquen privilegis. Significa que els grans i xicotets arriben a acords.

En definitiva, no perdem l’oportunitat de fer les paus. Ajuda a trobar-nos millor. L’intent sincer de consensuar neutralitza la capacitat de crear situacions violentes.

