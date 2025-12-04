Fer les paus
He de ser sincer. Estic cansat de crits, violències i desacords. La realitat internacional és dura. Però, en un Estat com el nostre, on la gent no defén les opinions amb armes, tampoc està tot més tranquil. Tinc la sensació que es pensa que la crispació és una bona fórmula per a defendre interessos personals. Així que, hui desitge clamar per la reconciliació i l’encontre. En este intent trobe, per a expressar-me, la locució verbal fer les paus. Tant en singular com en plural, significa reconciliar-se. El vocable pau sona bé. Tranquil·litza allà on s’escolta. També suposa que no es destorba o que no es té cap deute.
L’expressió fer les paus ens la repetien molt de menuts. Llavors, pensava que, en fer-me adult, no m’enfadaria amb ningú. No entenc per què els majors obligaven a realitzar-ho, quan ells eren incapaços de practicar eixe gest. Amb qui més féiem les paus era amb els germans. Jo les feia sovint amb el meu. Esta setmana, ara que no està, em ve al cap especialment. És la seua onomàstica. Encara que no la celebràvem massa, les absències acaben per retornar-nos els records.
En dies com estos, valore com la classe política va fer les paus en la Transició. La Constitució fou el millor símbol d’aquella actitud de consens. Reconec que no està de moda ser constitucionalista. Actualment, resulta una miqueta partidista. No obstant això, em vaig criar defenent-la, quan sobretot l’extrema dreta l’odiava. Continue fent-ho. Suposa una ferramenta que afavorix la convivència. Em quede amb dos aspectes de la gran llei: el contingut social i la imperfecció. El substantiu remet a la idea que la humanitat no és infal·lible, però que té la capacitat d’entendre’s.
No sé què caldria fer per a enviar a fer les paus els polítics. Ens agrada que els nostres criden al contrari. Tal vegada, podríem no aplaudir-los quan actuen crispadament. Pensem que, fins i tot els antagònics a nosaltres, tenen algunes idees bones. Si ho tenim en compte, potser és més fàcil acostar-nos a la paraula consens. Hem de recuperar el seu sentit original. No es tracta que els partits grans es repartisquen privilegis. Significa que els grans i xicotets arriben a acords.
En definitiva, no perdem l’oportunitat de fer les paus. Ajuda a trobar-nos millor. L’intent sincer de consensuar neutralitza la capacitat de crear situacions violentes.
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital