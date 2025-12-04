El Palau de la Música presenta el seu Cicle d’Orgue 2025/26 amb grans solistes internacionals i dos programes dedicats al cinema
La Banda Simfònica Municipal, dirigida per Cristóbal Soler, obrirà este cicle de set concerts el divendres a les 19.30 hores
El Palau de la Música de València presenta una nova edició del seu Cicle d'Orgue, que es desenvoluparà a la Sala Iturbi, des de demà divendres fins al pròxim 7 de juny del 2026. Este cicle, d'entrada lliure fins a completar aforament, presenta una programació de set concerts en els quals participaran destacats organistes nacionals i internacionals que mostraran la riquesa sonora del Gran Orgue Grenzing que presidix la sala, i que és considerat com un dels instruments més imponents i versàtils del nostre país.
El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat respecte a este cicle que “estem molt satisfets, ja que des que recuperem fa dos temporades el nostre magnífic orgue, cada concert ha registrat una magnífica assistència i tenim un públic cada vegada més fidel”. Respecte a la present edició, ha afegit que a l'habitual presència de la Banda Simfònica Municipal i d'excel·lents organistes: “hem volgut incloure el cinema en esta edició, a través del projecte Mostra365, per a continuar mostrant la perfecta simbiosi que s'establix entre el cinema i la música dedicada a l'orgue en este cas. Estic segur que sorprendrà els assistents per la seua originalitat i qualitat”.
D'esta manera, demà divendres, a les 19.30 hores, la Banda Simfònica Municipal obrirà la present edició, dirigida pel seu titular Cristóbal Soler. Destaca la presència de l'organista Roman Perucki, en un programa amb obres de Toni Goig, Alexandre Guilmant i Johann Sebastian Bach, entre les quals destaca la cèlebre Tocata i fuga, BWV 565.
Concert extraordinari
La següent cita serà diumenge 21 de desembre, a les 19.00 hores. Se celebrarà un concert extraordinari d'homenatge a l'organista valencià Vicent Ros, amb motiu del seu 80 aniversari. Este esdeveniment reunirà el mateix Ros, Arturo Barba, Héctor Tarín i Miguel Cerezo, amb el trompeta Vicent Campos i el compositor Javier Costa, en un programa amb obres de Cabanilles, Torres, Martín i Soler, Widor, i partitures dedicades especialment a l'homenatjat per autors com José Báguena Soler, Matilde Salvador, José Evangelista, Andrés Valero-Castells i el mateix Javier Costa, amb estrenes absolutes i nacionals.
Dissabte 21 de febrer, a les 11.30 hores, serà el torn del prestigiós organista Arno Hartmann, membre de l'Orquestra Simfònica de Viena i professor en la Universitat de Böchum (Alemanya), que oferirà un monogràfic entorn de la immensa figura de Bach, amb diverses transcripcions i fragments.
Dissabte 21 de març, a les 11.30 hores, la reconeguda organista letona Iveta Apkalna presentarà un recital que posarà en diàleg la música de Johann Sebastian Bach i Philip Glass.
La programació continuarà diumenge 12 d'abril, a les 11.30 hores, amb la participació de Juan de la Rubia, titular de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, que oferirà un singular concert dins de Mostra 365, acompanyant en directe la projecció de la pel·lícula muda El maquinista de La General (Buster Keaton, 1926). Dissabte 16 de maig, a les 11.30 hores, segon concert integrat en Mostra365, com també el Festival 10 Sentidos, amb la presència de Roger Sayer, organista de la Temple Church de Londres, que interpretarà el programa “Interstellar Concert”, inspirat en la banda sonora de la pel·lícula Interstellar i altres obres de Richard Strauss i Holst de caràcter cinematogràfic.
Finalment, diumenge 7 de juny, a les 11.30 hores, el cicle es tancarà amb l'organista Arturo Barba, al costat de Raúl Junquera (trompeta) i Eugenia Burgoyne (soprano), en un programa dedicat a les cançons per a trompeta, soprano i orgue de Scarlatti.
