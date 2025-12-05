Encuentros en el Carmen
El Centre del Carme se submergix en el jazz llatí al costat de músics d'Alejandro Sanz
El 12 de desembre protagonitzen la trobada Glenda del E, pianista i cantant i el valencià, Carlos Martín, trombonista i percussionista
El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) se submergix en el jazz llatí en una nova sessió de Encuentros en el Carmen, en la qual participaran dos dels músics que acompanyen en els seus gires al cantant, Alejandro Sanz. Es tracta de la pianista i cantant, Glenda del E i el valencià, Carlos Martín, trombonista i director arranjador, els qui oferiran una xarrada i una actuació en acústic el pròxim 12 de desembre, a les 19 hores, en el CCCC. Glenda del E i Carlos Martín compartixen projectes musicals i se situen en el gènere jazz llatí i salsa. Acompanyats pel director del cicle, Quique López, els músics xarraran sobre la seua trajectòria en la qual han sigut nominats als Grammy Llatins, els seus anys de gires amb Alejandro Sanz i el seu projecte musical propi.
El director-gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha destacat que esta sessió “posa de manifest la importància de la música com a expressió artística contemporània i com la nostra terra és bressol de grans músics que triomfen a tot el món”.
Carlos Martín i Glenda del E
Carlos Martín, prestigiós trombonista, trompetista i percussionista valencià, va iniciar els seus estudis en l'Agrupació Musical Santa Cecilia de Sedaví i en Sedajazz, on va ser descobert per Alejandro Sanz, a qui ha acompanyat de gira durant quasi un quart de segle, en els últims anys com a director arranjador. Amb Alejandro Sanz ha realitzat 9 gires internacionals i gravat discos guanyadors de 5 Grammys Llatins i un Grammy Award. Martín ha col·laborat amb altres grans artistes com Pablo Alborán, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Niña Pastori i Jorge Drexler, entre altres. Va fundar la seua pròpia banda valenciana, Plena 79, amb la qual va ser nominat als Grammys Llatins en 2023, el mateix any en què va guanyar el Premi Carles Santos al millor disc de fusió i mestissatge.
Per part seua, l'artista cubana establida a València, Glenda del E, és pianista, cantant i compositora de Jazz Afrolatino. Des de 2015 ha acompanyat a Alejandro Sanz com a pianista i corista en les seues representacions en viu i en algunes gravacions d'estudi. Nominada a un Grammy Llatí en 2022 pel seu àlbum ‘Ella’, juntament amb Daniela Padrón, ha participat com a música o compositora en àlbums nominats i guanyadors de Grammys Llatins d'Álex Cuba o Alejandro Sanz. A més, ha col·laborat amb altres artistes com Paquito de Rivera, Fernando Osorio o José Luis Rodríguez.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Conductor turista: València le tomará la matrícula y no se librará de la multa
- Investigan si la niña de 6 años sedada en la clínica de Alzira falleció por una sepsis causada por un anestésico contaminado
- El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó para quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por tipo y 'aquest' por este
- Árboles más grandes, pavimento de granito y aceras despejadas: así será la nueva calle Colón
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- Pisos nuevos a 161.000 euros y a un paso de la playa: el municipio de Valencia con vistas privilegiadas y oferta de obra nueva
- Se hunde el puente en tierra de nadie entre la Safor y la Marina Alta