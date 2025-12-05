La claraboia
El tave de Sòcrates
Lúcid i brillant el discurs del filòsof de procedència sud-coreana Byung-Chul Han, de qui soc lector aplicat dels seus llibres des de fa uns anys, davant d’una audiència bocabadada per la visió crítica en la passada cerimònia del premi Princesa d’Astúries. Byung-Chul Han, professor a la Universitat de les Arts de Berlin, va utilitzar la metàfora del tave de Sòcrates per a explicar la visió que té del filòsof, “ha de ser com un tave que irrite el cavall passiu de l’statu quo”.
I la veritat és que totes les seues reflexions són agudes i punyents, idees que posen el dit en l’ull de la societat capitalista neoliberal del consum, la societat del rendiment, com diu, on la pressió converteix el subjecte en un ser autoexplotat a mercé de la seducció del sistema, que ja no té necessitat d’utilitzar la repressió com a mitjà de control.
Interessant la reivindicació que fa de la inactivitat, la contemplació i la festa com una forma d’intensitat no reconeguda en contra de la societat del rendiment i el consum. I com gaudim de les experiències postmodernes com si fórem viatgers que coneixen països sense baixar del tren.
L’atenció dels ciutadans/consumidors està fragmentada per les noves tecnologies i a pesar d’estar interconnectats tot l’espai l’ocupa el narcisisme i la mercaderia que acaba en la desintegració i l’aïllament. Ningú no escolta, si de cas ens escoltem a nosaltres mateixos. Ens informem sense adquirir coneixement real de les coses en una globalització de la igualtat que expulsa als diferents: els immigrants, els refugiats són una càrrega social i econòmica.
La societat de la transparència no accepta el dolor ni el patiment, l’amor són sentiments volàtils i agradables sense patiments ni complexitats, sempre des dels espais de confort i comoditat, sense arriscar el benestar. És com estar enamorat sense estar-ho, diu Byung-Chul Han.
Tot i això, per a mi un dels llibres més interessants és que el parla de la crisi de la narració. S’ha apagat el foc al voltant de la llar per a contar històries, ara som consumidors digitals, i cliquem likes per a satisfacció del narcisisme. El capitalisme recorre al storytelling publicitari per a adulterar la narració i sotmetre-la al consum. No tenim paciència per a escoltar, i fins i tot per a narrar. Tot plegat, Byung-Chul Han no serà Sòcrates, però les seues reflexions són igualment punyents com un tave.
- La policía acusa al anestesista de robar en un hospital los anestésicos que usaba en clínicas dentales
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España
- María de Carmen Ortí Ferre, una profesora para reconducir Educación y Cultura
- Así es el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana: las nuevas incorporaciones y las caras que siguen con Pérez Llorca
- Conductor turista: València le tomará la matrícula y no se librará de la multa
- Llorca diseña un gobierno con tres vicepresidencias, dos conselleries más y da la portavocía a Barrachina