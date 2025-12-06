El MuVIM projectarà el documental 'El peso de la ausencia'
El film, reconegut en el Festival de Màlaga, es presentarà el 9 de desembre amb la participació del seu director, Alberto Gómez Uriol
El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) acollirà el pròxim 9 de desembre, a les 17.00 hores, la projecció del documental ‘El peso de la ausencia’. El director, Alberto Gómez Uriol, assistirà a la sessió i participarà després en un col·loqui amb el públic. Una activitat, d'entrada gratuïta, que forma part de la programació del 25N impulsada per la Diputació de València amb l'objectiu de reforçar la sensibilització i la reflexió social enfront de la violència masclista.
Una violència que "seguix present"
En este sentit, la vicepresidenta primera de la Diputació de València i responsable de l'àrea d'Igualtat, Natàlia Enguix, subratlla que “este documental evidència que la violència masclista no desapareix quan es dicta sentència o quan la societat deixa de mirar; seguix present en la memòria de les famílies i en la societat. Per això hem volgut ampliar la programació del 25N més enllà del mateix dia de commemoració, per a recordar que la lluita contra la violència masclista ha de mantindre's tot l'any”. Així, Enguix destaca que “la cultura i la investigació audiovisual són ferramentes fonamentals per a comprendre esta realitat, qüestionar-la i promoure una societat més igualitària. Necessitem espais que permeten parlar, escoltar i aprendre". Finalment, ha remarcat que "projeccions com esta obrin la porta a un diàleg que la societat no pot deixar de tindre”.
‘El peso de la ausencia’, reconegut en el Festival de Màlaga, reconstruïx a través d'una investigació personal i d'un extens treball d'arxiu la història real de l'assassinat de María del Carmen Gómez Uriol, germana del director. En 1973 va ser assassinada pel seu marit amb tres tirs quan estudiava a Madrid. El seu cas il·lustra de manera clara com la violència masclista estava en aquell moment invisibilitzada, com moltes víctimes quedaven fora del focus institucional i com les seues històries es diluïen en un context social que no reconeixia la violència de gènere com un problema públic.
Entendre la dimensió històrica
El documental mostra com aquell silenci va marcar al seu fill, a la seua família i al seu entorn, i per què recuperar la memòria de María del Carmen resulta essencial per a entendre la dimensió històrica d'esta violència i l'impacte que deixa en els qui sobreviuen a ella. L'obra combina testimoniatge, memòria íntima i anàlisi històrica per a mostrar les conseqüències d'una violència que no afecta només a qui la patix, sinó a tot el seu entorn.
