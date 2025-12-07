Les Arts es converteix de nou en la casa de les orquestres valencianes
Set formacions provinents de societats musicals protagonitzen una edició marcada per la qualitat, la participació i l’impuls del programa CaixaBank escolta València
Maria Bas
El VII Festival CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana va convertir el passat cap de setmana el Palau de les Arts en un punt de trobada imprescindible per al talent simfònic valencià. Durant dos jornades –29 i 30 de novembre– set orquestres procedents de diferents punts del territori han oferit un recorregut intens, plural i exigent per l’actual estat de salut del moviment orquestral valencià, en una cita que forma part del programa CaixaBank escolta València, impulsat per CaixaBank en col·laboració amb l’IVC i la FSMCV.
La vesprada del dissabte va obrir el festival amb una barreja de formacions joves i d'altres contrastades. La Jove Orquestra de la Societat Musical de Canet d’en Berenguer, dirigida per Cristóbal Navarro, va inaugurar la sessió amb un programa que combinava frescor i rigor tècnic.
Li va seguir l’Orquestra 4 Cordes de l’Associació Musical Ciutat de Benicarló, amb la direcció de Víctor Manuel Carbó i el tancament de la jornada el va protagonitzar la Simfònica de la SIUM de Tavernes de la Valldigna, dirigida per Ximo Arias amb la maduresa d’una agrupació amb trajectòria i presència, capaç d’aconseguir una resposta sonora contundent a Les Arts.
El festival va reprendre el pols el diumenge al matí amb dos orquestres de consolidada trajectòria. L’Orquestra Simfònica de la Societat Instructiva Santa Cecília de Cullera, dirigida per Bernat Quetglas, va desplegar un del nivell d’una institució històrica. A continuació va ser el torn de l’Orquestra Simfònica Vila de Sant Joan, de la Societat Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant i dirigida per Celia Torá; per la vesprada es van reunir dos formacions de referència del panorama orquestral valencià: la Orquesta Sinfónica de la Unión de Llíria, dirigida per Andrés Valero, i l’Orquesta Sinfónica La Primitiva de Llíria, amb Juan José Aguado al capdavant.
Ambdós van oferir actuacions d’alt nivell, que van reflectir la tradició, la disciplina i l’excel·lència de les societats musicals edetanes. Va ser un tancament imponent, que va confirmar l’espai de prestigi que este festival ja ocupa dins del calendari musical de la Comunitat Valenciana.
Un festival que impulsa i dona visibilitat
El Festival CaixaBank d’Orquestres naix i creix dins del programa CaixaBank escolta València, una iniciativa activa des del 2014 que articula beques, concursos, festivals i projectes patrimonials com Música a la Llum, a més del suport a L’Alqueria Julià – Casa de la Música, seu de la FSMCV.
Esta edició ha tornat a demostrar la utilitat d’un espai que dona oportunitats reals a les orquestres valencianes, que facilita l’accés del públic a repertoris variats i que reforça la idea que la Comunitat Valenciana continua sent un territori especialment fecund en formacions simfòniques.
Les Arts, amb la seua acústica i la seua dimensió escènica, va amplificar l’excel·lent treball de totes les orquestres participants en un cap de setmana que consolida el festival com a finestra de projecció, creixement col·lectiu i celebració del talent.
