Morella
Contemple el carrer Blasco d'Alagó des de la mateixa finestra que el degué veure el cardenal Ram, i des del mateix lloc on Carles Gassulla d'Ursinos el degué mirar mentre pensava algun passatge de les seues obres teatrals mitològiques en castellà -que els morellans devien mirar-se una mica espantats-, o quan posava en solfa els villancets -molt més amables i en la llengua del país- que ideava per a la nit de Nadal. Devia fer fred -molt més que ara- aquelles nits nadalenques en què Gassulla assistiria, ben devanit, a l'estrena de les seues creacions literàries i musicals. Austracista primer i proborbònic després, don Carles va nàixer a la capital dels Ports el 1674 i morí ací mateix el 1745: quan tot ja havia canviat moltíssim. Va escriure molts versets, especialment per a la seua ciutat, però també per a altres llocs de la zona i, en especial, per a viles i llocs del Maestrat veí. Poesia religiosa que ell va practicar especialment en la nova llengua que estava de moda.
No volia parlar, però, de Gassulla -o no només. Volia escriure sobre Morella, el primer territori valencià que des de la seua talaia endevina el país. Morella per a mi és Jaume I i Blasco d'Alagó, pactant -el rei no podia deixar un lloc tan estratègic en mans d'un noble. Morella significa, també, les petjades del papa Luna i de sant Vicent -amb la impossible criatura ressuscitada i tot. La dansa de la mort pintada. Morella respira el vent dels temps passats i arriba fins a les Germanies, la Guerra de Successió i les guerres carlines. Al bell mig, Gassulla i els seus versets que vaig editar fa uns anys i m'acompanya aquests dies.
Però ahir, mentre passejava per la ciutat magnífica i única -només Xàtiva se li pot comparar-, tots aquelles pensaments es materialitzen de manera diferent en trobar-me per atzar l'amic i admirat Carles Magraner que assaja per al festival de la Tardor Musical a Morella. Ell i la seua Capella de Ministrers em deixen veure l'assaig d'una peça medieval que jo escolte -i mire- bocabadat. El prodigi i la màgia -per a mi- que significa la música, i com parlen entre ells, sobre notes i altres coses que no entenc. Fascinant.
I aquesta trobada fortuïta m'ha fet pensar la possibilitat de musicar les nadales de Gassulla. Potser, massa modernes per a Magraner. No ho sé. Haurem de parlar-ho, mentre plou lleugerament en una de les ciutats més belles que tenim els valencians i que sempre paga la pena de visitar. És un viatge senzill i, alhora, riquíssim. Gràcies al morellans, per conservar tantes coses. I el Sexenni.
