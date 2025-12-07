Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Morella

Vicent Josep Escartí

Vicent Josep Escartí

València

Contemple el carrer Blasco d'Alagó des de la mateixa finestra que el degué veure el cardenal Ram, i des del mateix lloc on Carles Gassulla d'Ursinos el degué mirar mentre pensava algun passatge de les seues obres teatrals mitològiques en castellà -que els morellans devien mirar-se una mica espantats-, o quan posava en solfa els villancets -molt més amables i en la llengua del país- que ideava per a la nit de Nadal. Devia fer fred -molt més que ara- aquelles nits nadalenques en què Gassulla assistiria, ben devanit, a l'estrena de les seues creacions literàries i musicals. Austracista primer i proborbònic després, don Carles va nàixer a la capital dels Ports el 1674 i morí ací mateix el 1745: quan tot ja havia canviat moltíssim. Va escriure molts versets, especialment per a la seua ciutat, però també per a altres llocs de la zona i, en especial, per a viles i llocs del Maestrat veí. Poesia religiosa que ell va practicar especialment en la nova llengua que estava de moda.

No volia parlar, però, de Gassulla -o no només. Volia escriure sobre Morella, el primer territori valencià que des de la seua talaia endevina el país. Morella per a mi és Jaume I i Blasco d'Alagó, pactant -el rei no podia deixar un lloc tan estratègic en mans d'un noble. Morella significa, també, les petjades del papa Luna i de sant Vicent -amb la impossible criatura ressuscitada i tot. La dansa de la mort pintada. Morella respira el vent dels temps passats i arriba fins a les Germanies, la Guerra de Successió i les guerres carlines. Al bell mig, Gassulla i els seus versets que vaig editar fa uns anys i m'acompanya aquests dies.

Però ahir, mentre passejava per la ciutat magnífica i única -només Xàtiva se li pot comparar-, tots aquelles pensaments es materialitzen de manera diferent en trobar-me per atzar l'amic i admirat Carles Magraner que assaja per al festival de la Tardor Musical a Morella. Ell i la seua Capella de Ministrers em deixen veure l'assaig d'una peça medieval que jo escolte -i mire- bocabadat. El prodigi i la màgia -per a mi- que significa la música, i com parlen entre ells, sobre notes i altres coses que no entenc. Fascinant.

I aquesta trobada fortuïta m'ha fet pensar la possibilitat de musicar les nadales de Gassulla. Potser, massa modernes per a Magraner. No ho sé. Haurem de parlar-ho, mentre plou lleugerament en una de les ciutats més belles que tenim els valencians i que sempre paga la pena de visitar. És un viatge senzill i, alhora, riquíssim. Gràcies al morellans, per conservar tantes coses. I el Sexenni.

