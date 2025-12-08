Va de llibres
Editar clàssics en temps de modes passatgeres
Les editorials valencianes s’adapten a les tendències, però mai deixen d’apostar per clàssics de la literatura universal en valencià
Francesc Miró
No és agosarat afirmar que les prestatgeries de les llibreries també estan sotmeses als dictats de la moda. Les tendències en el món editorial fluctuen, onegen com un mar amb canvis de corrent. Un exemple serien les edicions especials de llibres recentment publicats i perfectament disponibles, com les noves i limitades tirades de ‘El verano que mi madre tuvo los ojos verdes’ de Tatiana Tîbuleac en Impedimenta o ‘Los asquerosos’ de Santiago Lorenzo en Blackie Books. Edicions de llibres molt lluny d’estar descatalogats, però que amb una nova coberta i detalls de disseny distintius, ofereixen una sensació d’exclusivitat al lector i lectora. Un altre exemple de tendència actual és el "book edge painting", que consisteix a aplicar color a les vores de les pàgines d'un llibre. Molt popular actualment en la literatura juvenil.
No obstant això, hi ha certs moviments editorials que no passen mai de moda, independentment dels corrents i tendències. El més destacat és l’edició de clàssics de la literatura universal. Amb l’estrena recentment de la pel·lícula de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, moltes editorials han accelerat la publicació de noves edicions del clàssic de Mary Shelley. I el mateix ocorrerà molt prompte amb l’obra d’Emily Brontë ‘Cumbres borrascosas’, que tindrà una nova adaptació cinematogràfica dirigida per Emerald Fennell.
Clàssics? Sí. En valencià? També
“Els clàssics són el fonament de la nostra identitat cultural i literària. I poder-los acostar al públic actual és la manera que tenim de mantenir viva aquesta herència”, diu Bernat Bataller, director de Bromera. El segell més gran de les lletres valencianes, ara propietat de Planeta, no ha deixat d’apostar per alguns dels títols essencials de la literatura valenciana com el ‘Tirant lo Blanch’, el ‘Llibre de les bèsties’ o ‘La plaça del diamant’, però Bataller també parla de clàssics universals en valencià: “publicar-los és preservar eixa memòria i reivindicar que la nostra llengua és capaç d'aportar riquesa a la literatura universal sense cap mena de complex”.
“Les adaptacions de les grans obres a la nostra llengua són importants per dues raons”, descriu Jesús Figuerola, editor de Perifèric Edicions. “En primer lloc, és un signe de normalitat: qualsevol llengua normalitzada té un bagatge important de traduccions. I, en segon lloc, perquè permet acostar als valencians i valencianes grans obres que han reflectit la tradició literària i com s’entenia el món al llarg de la història. Per això són tan rellevants”, explica l’editor.
Els joves també llegeixen els clàssics
“El repte que tenim les editorials, i també em consta que una gran part del professorat, és trobar la connexió entre els clàssics i la gent jove”, opina Bataller. Bromera dedica una col·lecció anomenada ‘A la lluna de València’ a traduccions íntegres dels autors clàssics realitzades a partir del text original, on recentment han publicat la mencionada ‘Frankenstein, o el Prometeu modern’ de Shelley o ‘La rebel·lió dels animals’ George Orwell. “Són lectures que els poden connectar amb temes universals que continuen interessant als joves”, afirma.
A vegades aquesta connexió implica tindre cura d’edicions modernitzades, com va fer el segell valencià Sembra Llibres amb l’edició del ‘Llibre de les Bèsties’ de Ramon Llull a través de Roc Casagran i Aitana Carrasco. En Perifèric edicions també tenen la mirada posada en aquest moviment, amb adaptacions de ‘L’Odissea’ d’Homer o el poema del Comte Arnau, il·lustrats per Paco Giménez. “Eixos textos passen per adaptacions de qualitat. L’Odissea és molt difícil llegir-la en la traducció original, però hi ha adaptacions d’algunes parts. El Tirant també seria un exemple, que té adaptacions per a públic adolescents”. Per a Figuerola, en el fons, es tracta de donar-los una nova forma: “No tots els clàssics són per als joves, però hi ha textos espectaculars i fantàstics que poden agradar molt al lector jove”.
