Va de llibres
Història que esdevé espill col·lectiu
Elies Boscà
"Guerra, victòria, demà". Carles Fenollosa
Drassana Llibres
355 pàgines
Fa poc, li escoltava afirmar a un dels escriptors valencians de més renom que, el pitjor de València no és que haja sigut una ciutat derrotada i vençuda al llarg de la seua història; sinó que, a més a més, actua d'esquena a això i mostra un orgull que no se sap ben bé a què respon. Crec que Jesús Martorell estaria plenament d’acord amb esta afirmació. El recorregut per les més de 350 pàgines que repassen la seua vida en Guerra, victòria, demà, permet formar-nos una imatge bastant fidedigna de la seua manera de ser.
En ella, el desencís i desencant són dos trets que s’observen presents a totes hores. Gens estrany, d’altra banda, si tenim en compte que va haver de viure en carn pròpia l’amargor que va suposar bona part del segle XX per a molts valencians: frustració republicana, guerra, repressió, exili i retorn a un origen que ja no identificava com a seu.
Metge de professió, però lletraferit de vocació, Jesús viurà una joventut que oscil·larà entre la mort primerenca de la seua germana i l’agitació cultural i política que es respirava durant la II República espanyola. A partir d’ací, una captivadora narració en primera persona ens farà endinsar en multitud de vivències i llocs que, tot i constituir una experiència personal, conformen perfectament una història col·lectiva: la d’aquells que van començar la seua trajectòria pensant que tot era possible i la van acabar fent bandera de la frustració i el desengany.
Cal dir-ho clar: este és un llibre trist i dur, fruit d’haver-se proposat reflectir la realitat que no fa massa ens va tocar viure i que, en bona part, ens ha marcat i continuem arrossegant. Hi ha una frase que Carles Fenollosa, el prolífic autor de l’obra, posa en boca del protagonista i serveix de síntesi i llosa al mateix temps: “No hem tingut gens de sort com a poble”.
- Juan Roig: 'Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser
- El centro de València, en alerta: el sábado se espera una afluencia masiva por Navidad y puente
- Supersábado en València: El puente desborda la ciudad y obliga a cortar los accesos al centro
- Los técnicos confirman que el solar de las donaciones de la dana vandalizadas en Algemesí no estaba bien cerrado
- Cuando una foto cambió la historia de un Maratón que había tocado fondo
- Maratón Valencia: Todas las calles, puentes y túneles cortados
- Los fichajes que quiere el Valencia en invierno y el dinero que invertirá
- Llorca crea una dirección para las víctimas de la dana y asciende al 'cerebro' de Política Lingüística