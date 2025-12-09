Una dècada sense l’horta de Malilla
Malilla recorda la desaparició irreversible de la seua horta i del seu patrimoni històric, sepultats sota l’expansió urbanística de València
El creixement urbanístic de València a costa de la seua horta ha estat una constant al llarg de la seua història, però en termes relatius ha sigut especialment ràpida des de l’execució dels successius eixamples contemporanis de la ciutat, concretament a partir del darrer quart del segle XIX. De fet, malgrat que l’horta de València està reconeguda per la Unió Europea, des de finals de la passada centúria, com un paisatge d’alta vàlua cultural i paisatgística susceptible d’especial protecció, no ha deixat mai d’estar amenaçada. Una mostra és que, de forma contradictòria, el 2025 ha fet deu anys de la pèrdua del conjunt de terres de cultiu agrícola més rellevant que restava al barri de Malilla, algunes de les quals encara estaven en actiu. Açò és a causa que ara fa una dècada que es va iniciar la urbanització dels quasi quatre-cents mil metres quadrats que comprén el PAI del Sector 6 “Malilla Norte”, un instrument de planejament que va ser aprovat definitivament, el novembre del 2004, per la Conselleria de Territori i Habitatge.
A més, aquesta antiga zona rural, en el que portem de segle, prèviament ja havia estat castigada en la seua part meridional, al voltant del 2001, per la urbanització de la Ronda Sud de València -en aquest tram retolada com avinguda Fernando Abril Martorell- i, entre el 2004 i el 2010, per la construcció del Nou Hospital Universitari La Fe. A aquestes fites cal sumar també una altra més recent, com que a finals de la passada dècada es va vore de nou afectada per l’execució del PAI Font de Sant Lluís, el qual va donar lloc a la creació del barri de Turianova.
Tornant al trist succés que va suposar la pèrdua de la part més important que es conservava de l’Horta de Malilla, en la primavera del 2015, comptem amb el generós testimoni gràfic i personal d’un ciutadà,molt sensibilitzat amb el nostre patrimoni cultural i natural, que ha volgut romandre en l’anonimat. Aquest va arreplegar valentament amb la seua càmera tant la desaparició d’aquesta horta i de la seua activitat agrícola, com de gran part de les seues alqueries que restaven en peu. D’aquesta manera ell encara recorda que, aleshores, un veí del barri li va contar com la transmissió patrimonial d’aquestes terres per a fins immobiliaris, a conseqüència del PAI que les afectava, havia sigut la raó de l’entrada en decadència anys enrere d’aquesta zona i especialment de les seues construccions històriques. Per aquest motiu aquestes últimes havien sigut fruit de l’abandonament, l’okupació i els espolis, per acabar sent enderrocades ara fa una dècada. A més a més, ell també destaca com aquests centenaris i fèrtils camps, que havien sigut treballats i que havien alimentat a moltes generacions, en paraules seues, “van quedar soterrats per a sempre”.
Cal esmentar que aquest tràgic episodi també va suposar, la demolició en poc de temps d’antics edificis amb rellevants valors culturals que s’alçaven sobre aquesta horta com és el cas de les Cases del Palomo, de Luis de Catalina, de Masena, del Mellat de Sardina, de Senent, de Picó, del Salat, del Rull, de Calín, de Daniel de Pelegrina, del Coixo, de Caragol o del Forn de la Sola. Tot açò entre les que hem pogut identificar, de les que apareixen anomenades, al Plànol del Terme Municipal de València (1929-1944).
En definitiva, un destacat conjunt patrimonial de gran vàlua paisatgística i arquitectònica que no s’hauria d’haver perdut, sinó protegit, conservat, restaurat i difós.
