Diari de Castelló
La ciutat és un projecte triomfant de cada dia, segons el diari que estàs llegint: sol compartir amb tu el dia anterior -o actualment, el minut anterior-, però ja et pot fer conéixer i crear memòria, convivència, solidaritat, saviesa.
El dissabte 15 d’abril del 1876, gent d’empresa, de cultura, i treballadors de les arts gràfiques, van posar en el mapa un Diario de Castellón, que des de la Plana i un territori de vora mar i de muntanya, deixava de ser anònim i pretenia “superar” una guerra amb el rètol de “liberal”. Abans i després, la ciutat i tenia altaveus, a més, “conservadors”, “carlins”, i progressos predicats amb títols d’El Clamor, Libertad, El Bello Sexo, La Escuela, o República. Poques ciutats tranquil·les han crescut amb tanta varietat i qualitat de publicacions de tot ordre, i n’hi dos que representen dos segles successius de la ciutat, l’Heraldo de Castellón, i el Mediterráneo. Pràcticament tots els diaris seguien el xismorreo local -i identificaven el nacional amb el mateix escepticisme- i solien posar una gasetilla impertorbable del Govern Civil: Tranquilidad. Amb salts temporals, socials i ideològics, ara fa cent anys, el 15 de maig del 1925, ja no “liberal”, sinó amb un conservadorisme almenys entusiasta, un nou Diario de Castellón inicià un camí amb una festa moderna i tradicionalista amb el ball incansable de les màquines de compondre, i presuminnt d’estenotípia i rotativa.
El primer redactor en cap va ser un dels grans periodistes del Mediterrani: Alardo Prats, després triomfador a Madrid, i finalment exiliat a Mèxic. I un dels primers redactors des del 1934, Jaime Nos, recordaria sempre la desaparició onerosa de la capçalera des del 31 de desembre del 1935, i després de la mateixa guerra, a Castelló des del 14 de juny del 1938, encapçalaria amb humilitat sàvia el diari Mediterráneo: d’ell cal recordar tantes converses subtils i un consell sobre com acabar un article. Més encara: acompanyà biografies de periodistes -de tota classe de màquines- com per exemple, els formats ja en Escola de Periodisme. Entre centenars, Vicent J. Amiguet, potser la primera ploma estilogràfica que m’ha fet escriure a mi. I l’autor del llibre titulat 'El oficio más hermoso del mundo: una desordenada crónica personal', el morellà José Martí Gómez, que hi conta en les seues primeres inoblidables cròniques realistes de com comença el periodisme a Castelló, i com s’ha de projectar al món.
El diari de la ciutat, la construcció i la comunicació comtemporània de la convivència, tant la novetat com la companyia, més la veritat que l’engany, depén de dies, i sobretot, de nits, d’accions noctàmbules i fundacionals de la ciutat. Sempre.
