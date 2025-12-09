El Roig Arena acull TIIM, on la música i el turisme es troben
Els TIIM Awards reconeixeran Sole Giménez i sis iniciatives d’èxit
El projecte TIIM (Turisme & Indústria Musical) celebrarà demà una nova edició. La iniciativa, sorgida el 2019, tornarà a oferir un espai de diàleg per als professionals de la música i el turisme. Després de passar per diversos espais de València, Castelló de la Plana i Benidorm, l’escenari triat enguany és el Roig Arena de la capital del Túria.
Sota el lema Music Loves Territory, la trobada es dividirà en dos blocs: les TIIM Experiencies, que reuniran artistes i experts per explorar les vies de col·laboració entre tots dos sectors; i els TIIM Awards, set categories de premis per reconèixer un artista d’èxit i diversos projectes de renom.
Este esdeveniment pren el testimoni de les Jornades TIIM organitzades per l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana. Com en ocasions anteriors, la trobada compta amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, l’Associació de Promotors de Festivals de la Comunitat Valenciana (PROMFEST) i la Federació d’Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins (FOTUR). A més, en esta edició s’unixen l’estratègia València Music City i el Roig Arena.
Les TIIM Experiences
Les TIIM Experiences s’inauguraran a les 9:30 hores amb les intervencions de José Manuel Camarero, secretari autonòmic de Turisme, i Sergi Almiñana, president de MusicaProCV. Li seguirà la taula redona València com a pol d’atracció del turisme musical. Els assistents podran escoltar les intervencions de Juan Pablo Valero, director general de l’estratègia València Music City; Daniel Molina, gerent de la promotora Just Life Music; Natalia Briales, responsable de l’àrea de turisme cultural de Turespaña; i Manuel Rojo, responsable de relacions institucionals de BIME (Bilbao).
A les 11:30 hores, s’analitzarà el cas d’una de les iniciatives on la música s’ha erigit en motor de desenvolupament turístic. Es tracta de Leturalma, “el festival más bonico del verano”, i se celebra a la localitat de Letur (Albacete). A més dels concerts, este esdeveniment pretén alertar sobre la despoblació. Per conèixer més detalls d’esta proposta es reuniran la cantant Rozalén, impulsora del projecte; Ángel Sierra, director de la promotora Territorio Musical; i Sonia Araque, directora del festival. Ambdues taules rodones seran moderades pel periodista musical i presentador Arturo Paniagua.
La primera edició de les TIIM Experiences es tancarà amb la trobada Sole Giménez: llegat i veu d’una llegenda musical mediterrània, programat per a les 13:30 hores. En este cas, la reconeguda artista conversarà amb el periodista i escriptor Rafa Cervera.
Els TIIM Awards es lliuraran a partir de les 19:30 hores al mateix Roig Arena. Estos guardons neixen amb l’objectiu de reconèixer i premiar aquelles iniciatives, projectes i professionals que exemplifiquen la perfecta harmonia entre la indústria musical i el desenvolupament turístic. El TIIM Llegenda servirà per retre homenatge a una figura de llarga i consolidada trajectòria que ha sigut fonamental per al desenvolupament de la relació entre la música i el territori. En esta primera edició, el guardó serà per a Sole Giménez, cantant de llarga i contrastada trajectòria. Així mateix, l’organització ha volgut destacar el compromís de la intèrpret amb la Comunitat Valenciana i els seus habitants.
