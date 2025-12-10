Una exposició de grans artistes internacionals alça la veu per Gaza en La Nau
La mostra 'Naixen oliveres a Gaza' reúne más de veinte obras de quince artistas, incluyendo instalaciones, fotografías y murales, para visibilizar la situación que atraviesa el estado palestino. Se podrán ver obras de Banksy, Shepard Fairey y Emily Jacir
La Universitat de València ha inaugurat este dimecres, al Centre Cultural La Nau, l’exposició 'Naixen oliveres a Gaza', un projecte col·lectiu comissariat per l’artista valencià ESCIF i Teresa Juan que reuneix alguns dels noms més destacats de l’art contemporani internacional per reflexionar, des de la creació artística, sobre la resistència i la dignitat del poble palestí. La mostra s’emmarca en el compromís institucional de la UV amb la defensa dels drets humans i amb la visibilització de la situació que travessa Gaza, i proposa un recorregut que s’articula al voltant d’un símbol universal: l’olivera que continua brotant fins i tot enmig de la devastació.
L’exposició presenta més de vint obres de quinze artistes, entre instal·lacions, fotografia, pintura, vídeo, muralisme i peces de caràcter col·laboratiu. Participen, entre altres, Banksy (Regne Unit), Shepard Fairey (Estats Units), Emily Jacir (Palestina), Lamia Ziadé (Líban/França), Blu (Itàlia), Aruallan (França), Wilfredo Prieto (Cuba), Sam3 (Espanya), Daniel Muñoz (Espanya) i els valencians Fermín Jiménez Landa, David Segarra i el mateix ESCIF, juntament amb els fotoperiodistes palestins Majdi Fathi, Saher Alghorra i Haitham Imad, a més de les aportacions de la Comunitat Palestina de València, BDS País Valencià i el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
Entre les peces més significatives destaca la instal·lació audiovisual creada expressament per a la mostra per l’artista italià Blu, figura clau en la història recent del muralisme. L’artista libanesa Lamia Ziadé ha pintat in situ un mural realitzat inicialment el 2016 en el mur entre Líban i Israel (al costat libanés, al poble de Kfar Kila). La sala també acull una gran tela impresa d’Emily Jacir, de tres metres per tres, cedida per la galeria Simondi i exposada anteriorment a la Biennal de Venècia. Una de les intervencions més cridaneres és la instal·lació temporal a la façana nord de l’edifici (Plaça del Patriarca) de la il·lustració monumental 'Can you hear us?', de Shepard Fairey -huit metres per cinc i mig-, difosa en el marc de la campanya internacional Unmute Gaza. El mateix ESCIF, juntament amb Banksy, presenta a la sala una escultura de fibra de vidre que representa una destral del mànec de la qual brolla una flor, un gest que sintetitza la idea de resistència a través de la bellesa.
El recorregut s’amplia al claustre de La Nau, on la Comunitat Palestina de València ha treballat juntament amb ESCIF en la creació de panells pintats que visibilitzen la seua veu en primera persona i de manera col·lectiva. L’exposició inclou, a més, un conjunt de reproduccions de fotografies d’Aruallan/Hans Lucas Agency realitzades a Cisjordània i textos d’organitzacions col·laboradores que el públic podrà endur-se lliurement, amb la voluntat que les imatges i els relats continuen circulant més enllà de la sala.
El text principal de l’exposició ha estat escrit pel periodista i documentalista David Segarra, l’experiència del qual a la Flotilla de la Llibertat el 2010, atacada mentre transportava cinquanta periodistes -dels quals deu van morir en l’assalt-, constitueix una de les bases conceptuals del projecte.
L’exposició es podrà visitar a la Sala Acadèmia fins al pròxim 22 de març.
Un número especial de ‘Pasajes i visites gratuïtes’
Abans de la inauguració, a les 18 hores, tindrà lloc la presentació del dossier ‘Gaza. La herida incesante’, número especial de la revista Pasajes de Pensamiento Contemporáneo. L’acte serà presentat per Ester Alba, vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, i comptarà amb les intervencions de la periodista i professora Lola Bañón, la catedràtica de Filosofia del Dret Cristina García Pascual, el catedràtic de Filosofia del Dret Massimo La Torre, l’escriptor i editor Gustau Muñoz i el catedràtic de Geografia Humana Joan Romero. A les 19.30 hores se celebrarà l’obertura oficial de l’exposició al Claustre i a la Sala Acadèmia del Centre Cultural La Nau.
Naixen oliveres a Gaza podrà visitar-se des del 10 de desembre fins al 22 de març de 2026. La Universitat de València oferirà visites guiades gratuïtes, per a les quals serà necessària inscripció prèvia a través d’aquest enllaç.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Plaza del Ayuntamiento tendrá forma elíptica, un manantial y adoquinado con guiño a la mascletà
- Ford se alía con Renault y reserva un papel "fundamental" a Almussafes
- Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
- Las imágenes de la futura Plaza del Ayuntamiento
- De Benissa a València: las nuevas ‘familias’ con mando en el PPCV de Llorca
- Errores con el Ingreso Mínimo Vital: 'Se equivoca la Seguridad Social pero me embargan a mí, que no tengo ni para comer
- Juan Roig: 'Tenemos una demanda de 60.000 corredores pero no va a poder ser
- València se corta la lengua