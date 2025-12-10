Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ford y RenaultFiscal generalPlaza del AyuntamientoHuelga de médicosJosé Manuel CuencaCNIIngreso Mínimo Vital
instagramlinkedin

L’andana

El Sis-cents i la crisi teatral

Pati de butaques del Teatre Eslava, que tancà les portes en 1961

Pati de butaques del Teatre Eslava, que tancà les portes en 1961 / Levante-EMV

Rafael Roca

Rafael Roca

València

Demà de vesprada se celebrarà, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, la presentació conjunta dels cinc volums que ha generat el centenari del naixement de Vicent Ventura (1924-1998). I que, cal subratllar-ho, han vist la llum gràcies a la iniciativa i l’entusiasme d’un grapat de persones, entre les quals destaquen Anna Aguilar Ventura, neboda de l’homenatjat, i Francesc Pérez Moragón; que, juntament amb Francesc Bayarri, Adolf Beltran i Nel·lo Pellisser, protagonitzaran l’acte de demà.

De tots cinc llibres, ara voldria deturar-me en el titulat L’ofici que em furtaren. La transició amb ulls de periodista, que ha sigut editat per la Institució Alfons el Magnànim; i que acull una mena d’informe –fins ara inèdit i a mig camí entre la crònica social i l’autobiografia– sobre els esdeveniments i les transformacions que s’esdevingueren a València des de 1960 fins a 1979. Es tracta d’un encàrrec que Ventura degué redactar entre finals de 1981 i principis de 1982; i que mai no arribà a publicar-se, no se sap per quins motius –tot i que, com afirma Bayarri a la introducció, resulta fàcil intuir-los. I, pensant en la classe que tinc demà, m’interessa parar l’atenció en una de les moltes anècdotes que conté el volum.

Així, en referència a la crisi que, a les darreries dels cinquanta, afectà al gènere dramàtic, el nostre protagonista explicà que, en opinió de Vicent Barber, empresari del Teatre Eslava –que s’inaugurà en 1908 i havia sigut dissenyat per l’arquitecte Cortina–, el desencadenant de la davallada de públic fou la massiva adquisició que, a partir de 1959, nombroses famílies valencianes varen fer de l’icònic utilitari conegut com a Sis-cents. Segons escrivia Ventura, Barber «creia que la gent, amb aquells cotxes i d’altres de no tan menuts [...], eixia al camp o a les platges els diumenges i no tornaven mai a hora d’anar al teatre, que havia estat la manera més distingida de passar la vesprada dels diumenges fins aleshores». Ergo el descens teatral fou conseqüència de l’augment de la mobilitat. Mmm... és un argument convincent, i crec que l’incorporaré a l’assignatura «Gèneres contemporanis I». Ben mirat, el més difícil serà explicar als estudiants de quina manera s’encabia tota la família dins d’un Sis-cents.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents